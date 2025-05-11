La reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron por el divorcio de Luciano Castro

Desde que confirmaron su relación, un año atrás, Griselda Siciliani y Luciano Castro se muestran muy enamorados. Y si bien la actriz ya desestimó la idea de convivir, entre fotos y mensajes de cariño, los novios se declaran su amor día a día.

Sin embargo, en ese romántico ambiente, la figura de Envidiosa (Netflix) fue consultada por el reciente divorcio entre el actor y Sabrina Rojas. Así las cosas, la artista dejó clara su postura respecto a las exparejas.

Al escuchar la pregunta, el tono y la cara de Siciliani cambiaron. Fue así como, de forma tajante, la actriz intentó evadir inmediatamente el tema. “Ni idea, que se yo, no me meto en esas cuestiones, son cosas de él, no sé, no tengo idea”, dijo en diálogo con Desayuno Americano (América).

Fiel a su estilo, Griselda nuevamente evitó opinar de las ex de su novio: “Yo trato de no hablar mucho de mi vida así en términos más solemnes. Sí en tono jocoso y cuestiones más superficiales, que obviamente se pueden charlar y nos podemos reír, divertir ustedes y nosotros, pero después de cuestiones así no, no me dan ganas de participar en esos temas”.

Todo comenzó luego de que, días atrás, Sabrina Rojas contara al aire de Pasó en América (América) que estaba oficialmente divorciada de Castro después de cuatro años. “Yo estuve casada y me divorcié la semana pasada”, soltó la conductora sin filtros luego de un tape sobre propuestas de casamiento en el mundo del espectáculo.

Durante la emisión del ciclo de América TV, Rojas explicó que la demora en el divorcio fue por puro olvido. Ni escándalos judiciales, ni disputas económicas ni desacuerdos legales. Simplemente, el asunto no figuraba entre sus prioridades. “Nos habíamos colgado y un día nos acordamos: ‘che, estamos casados. Hagamos el divorcio’”, contó entre risas.

En palabras de Rojas: “Ahora, ya se puede casar porque está divorciado”, dijo, aludiendo también al presente afectivo de Luciano Castro con Griselda Siciliani.

El vínculo entre Rojas y Siciliani no es el mejor. En una entrevista anterior, Sabrina había acusado a la actual pareja de Castro de haber interferido en su relación cuando ella aún estaba esperando a su bebé: “Yo estaba embarazada y ella no paraba de mandar mensajes”, comentó. A pesar de esas tensiones, la expareja parece haber logrado una dinámica de respeto, especialmente por el bienestar de sus hijos, Esperanza y Fausto.

La relación entre Castro y Siciliani comenzó años atrás, en 2007, cuando ella trabajaba en la novela infantojuvenil Patito Feo (El Trece) y él protagonizaba Lalola (América), junto a Carla Peterson, la mejor amiga de Griselda. Si bien fue secreto durante muchos años, en 2017, Griselda se lo confesó a Susana Giménez en una entrevista. “Fue un romance, tampoco éramos novios”, expresó la actriz ante la insistencia de la conductora.

Tras la confirmación, Siciliani aclaró que prefería no hablar sobre el tema, ya que Castro ya estaba casado con Rojas y tenía una familia. Durante aquel reportaje, en el que también estaba presente Antonio Gasalla (NdR.: en su personaje de Flora, la empleada pública), Griselda expresó: “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”, dijo.

Aun así, Susana insistió: “¡Luciano Castro!”, dijo. Griselda le restó importancia: “Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”.

