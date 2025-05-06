L-Gante reveló cuál es el duro diagnóstico que pone un freno en su carrera

En el mediodía de este domingo, se llevó a cabo una nueva emisión de "Almorzando con Juana" (El Trece), que contó con la presencia de Elián Valenzuela -más conocido como L-Gante-, entre otras personalidades del medio artístico.

La palabra del músico fue muy buscada por estos días, pero no sólo por su aparente reconciliación con Wanda Nara, sino por las últimas novedades sobre su salud, que preocuparon a todos sus fanáticos.

En un recorte de la emisión, publicada en X por la cuenta @TeleViral, se puede ver al cantante referirse a su estado de salud: "Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal", señaló, mientras la mesa le consultaba su edad, dado que es muy joven (25 años) para esa clase de padecimientos clínicos.

Con respecto al tratamiento que inició a partir de la noticia por parte de los médicos, indicó: "Estoy tratándome lo mejor posible". Y detalló: "Me dieron una explicación que la insuficiencia cardíaca es una válvula del corazón, que la sangre marcha para adelante, pero tiene una insufiencia que vuelve un poco la sangre para atrás".

"Tengo que ordenarme un poco y tratar de que no empeore", manifestó. "Estoy con una dieta que la respetamos, pero ahí... de vez en cuando...", expresó, dando a entender que no la sigue a raja tabla. Además, señaló que el freno que los conciertos tiene que ver con "descansar un poco", algo que resulta muy necesario ante su diagnóstico.

FUENTE: minutouno.com