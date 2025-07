Hugh Grant se quedó dormido en pleno partido de Wimbledon

Como cada año, Wimbledon no solo convoca a los tenistas de élite mundial, sino que también se convierte en un punto de encuentro para figuras destacadas del cine, la política y la realeza. Esta semana, la atención mediática se desvió de las canchas para enfocarse en el actor británico Hugh Grant, quien asistió al encuentro de cuartos de final entre Novak Djokovic y el italiano Flavio Cobolli este miércoles. Sin embargo, lo que realmente capturó la mirada del público y las cámaras fue su particular actitud durante el partido.

Djokovic se impuso en cuatro sets a Cobolli, asegurando su pase a las semifinales en su camino hacia una posible séptima final en Wimbledon. A pesar de la gran expectación que generó el partido, la concentración de Grant, de 64 años, parecía estar en otro lugar. Sentado en el palco real, una ubicación privilegiada justo detrás de la reina Camilla y el ex primer ministro John Major, el actor estuvo acompañado por su esposa. Ambos saludaron cordialmente a su majestad y a su hermana antes de ubicarse en sus asientos.

A pesar de que las cámaras estaban atentas a cada detalle en ese palco, Hugh Grant no tardó en quedarse traspuesto, aunque con sus gafas de sol puestas, quizás intentando disimular su estado. Podría ser que el calor, rozando los 30 grados, o el ritmo del partido fueran demasiado para él, o simplemente que estuviera cansado. Cabe recordar su conocida ironía, cuando alguna vez afirmó: “A mí no me gusta mucho trabajar”, una frase que podría explicar su aparente desinterés por el encuentro.

Fue durante el tie break del primer set cuando las cámaras capturaron el momento en que Grant parecía tomar una siesta. Varios comentaristas que transmitían el partido no tardaron en hacer referencia a la situación, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes. Para ser justos, el actor no estuvo dormido durante todo el encuentro, ya que en otros momentos se le vio despierto y conversando animadamente con otros asistentes.

No obstante, en la era digital actual, basta un breve instante o una cabeza ladeada para convertirse en la imagen viral del día. Las redes sociales no tardaron en llenarse de bromas, montajes y comentarios hilarantes sobre la "siesta real" de Hugh Grant. Uno de los actores más queridos del cine británico fue noticia esta vez no por su talento en la pantalla, sino por su inesperado cabeceo en pleno Wimbledon, demostrando una vez más cómo un pequeño momento puede captar la atención global.

