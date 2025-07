Xenófoba, gordofóbica y clasista: los desafortunados tweets de Yami Safdie que resurgieron

La cantante Yamila Safdie fue el centro de una fuerte polémica esta tarde cuando volvieron a salir a la luz publicaciones que datan de 2012 a 2018 en la red social X -en ese entonces Twitter-, en donde la artista realizó posteos discriminatorios por clase social, orientación sexual, físicos, racistas y xenófobos.

“Negra boliviana” y “Por lo menos, no soy negra” son sólo algunos posteos que se tomaron en cuenta para dejar mal parada a la cantante. En su defensa, Safdie atinó a responder entre risas: “No bueno OBVIO que era pelotudisima a los 15 años. Por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal, igual sigo siendo re putita y todo eso”.

El texto con mayor resonancia fue citado por Soledad Pastorutti, que terminó implicada en el conflicto. La captura señala una publicación de 2018, supuestamente escrita por Safdie: “Tremenda torta La Sole, como le debe gustar que le abaniquen la empanada a pedos”.

En otro comentario, se realizó un collage con los textos más ofensivos “Como la sabia Culi dijo una vez ‘Si me vas a cambiar, cambiame por una linda, no por una negra boliviana". Escrito en 2012. Un mes después Safdie le respondió a un usuario “Por lo menos no soy negra”.

Ya en 2013 la cantante se quejó: “Ver que esta con una chica horrible y no sabes si alegrarte porque es fea o bajonearte porque una fea te gano al pibe”. Meses después reveló una desafortunada “anécdota”: “Milagrosamente sigo viva despues de viajar en el Sarmiento en hora pico con negros escabiados. Tienen permiso para festejar con champagne”.

En octubre del mismo año, cerca de su cumpleaños número 16, la autora apuntó: “Irónico que mi amiga negra se haya inventado un esclavo imaginario blanco”. Tiempo después siguió: “Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 Me Gusta”.

Al parecer, ese año fue el más catártico para la artista: “Chicas Lana del Rey ni siquiera es linda, se me calman”, "No me lo puedo comer, tiene gorda. Ehh digo, novia", “Entre ‘flaca’ y ‘flaquita’ hay varios kilos de diferencia” y “Me gusta cuando la gente que odio engorda, cuando la gente que quiero engorda y cuando todos los que no son yo engordan”, reclamó.

Pero lo peor para el final: “Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití”.

