Nico Vázquez se confesó en LAM tras su ruptura con Gime Accardi

Luego de informar su ruptura con Gime Accardi, el actor Nicolás Vázquez salió a hablar en LAM, a través de una comunicación telefónica con Ángel de Brito: "Si nosotros estamos en shock, imagino que a ustedes y al público que nos quiere les debe pasar lo mismo, pero hoy no puedo pensar en eso, sino pensar en nosotros, que es lo más importante".

En este sentido, indicó: "La decisión la tomamos juntos", dando a entender que no existió un agente externo o tercero en discordia que provocara la separación con su histórica novia. "En 18 años, nos han pasado cosas difíciles y bueno, con ayuda, terapia, mucha charla y comunicación, que nunca faltó, con mucho amor, que siempre va a estar porque es una vida... hasta que llega un momento que, a lo mejor, no hay que charlar tanto sino tomar rumbos distintos y empezar a sanar las cosas de cada uno", agregó.

Visiblemente afectado, continuó: "Te elegís por 18 años y te seguís eligiendo, pero llega un momento que no alcanza sólo con el amor. Hoy a mí me lleva puesto todo lo que me está pasando", sostuvo, asegurando que él atraviesa un momento personal complejo y ajeno a su ahora expareja.

Con respecto a cómo vive esta nueva y difícil etapa, reveló: "A mis amigos se lo conté primero, traté de apoyarme en ellos, porque son decisiones difíciles, porque nunca sabés si es para siempre o no, y ahí necesitás el consejo de un amigo. Y te encontrás con que a la mayoría de la gente le pasó antes que a vos".

"Uno trata de quedarse con lo mejor. Siempre va a ser mi familia ella", afirmó.

A su vez, aclaró que "no hay terceros en discordia" y se sinceró: "Necesito estar conmigo".

Por supuesto, la novedad tomó por sorpresa a todos. Hay que señalar que se trataba de una de las parejas más unidas de la farándula argentina que, además, solían apoyarse mutuamente en todo lo que el otro emprendiera.

Sumado a esto, Accardi supo acompañar a Nico Vázquez cuando murió su hermano Santiago, un momento muy duro para ambos.

Santiago Vázquez, también actor, falleció el 16 de diciembre de 2016 en Punta Cana, República Dominicana. La causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio, debido a una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita.

