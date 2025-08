El mal momento de Selva Pérez tras su salida de Gran Hermano

En el momento en el que salió de Gran Hermano, Santiago Del Moro anunció que Gustavo Yankelevich decidió apostar por el talento de Selva Pérez y estuvo a cargo de la producción de su propio espectáculo en la Avenida Corrientes. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba y las malas noticias no tardaron en aparecer.

Es que según informaron en las últimas horas, la obra de teatro de la uruguaya fue suspendida por no tener la convocatoria esperada. Fue “La Criti” quién reveló en su cuenta oficial de X, ex Twitter, que la humorista no habría vendido lo esperado.

"Selva (La participante de GH) tuvo que suspender la 4° Función de su espectáculo 'Los Cuentos de Selva' porque no se vendieron entradas". Pero eso no fue todo, ya que el periodista también reveló: "Intentaron salvar la situación pidiéndole a sus ex compañeros que vayan y que anuncien su visita al espectáculo pero ninguno quiso", comentó.

Por otro lado, Adriana Bravista también brindó más información en sus redes: "El sábado vendió 4 filas de 13 filas que tiene la pequeña sala y el domingo levantaron la obra porque no vendieron entradas". El periodista Leo Arias dio sumó su opinión: "Este es el grave error de los últimos GH antes los chicos que salían de la casa empezaban de abajo , en TV como productores o noteros, en teatro con pequeños papeles. El tema es que estas últimas camadas quieren ser todos protagonistas"

En su lucha por convocar genyte, la uruguaya invitó a varios de sus ex compañeros como: Furia Scaglione, Lourdes, Chiara Mancuso, Ulises Apóstolo y Andrea sí se acercaron a la función del sábado 2 de agosto, pero eso no alcanzó para mantener en pie la función siguiente.

De hecho, se borraron los anuncios de la función del domingo y nadie más se expresó sobre este tema.

FUENTE: minutouno.com