La picante reacción de Brenda Asnicar tras el regreso de Patito Feo

En las últimas horas, se confirmó que Patito Feo vuelve, pero esta vez en formato teatral. Sin embargo, ya se sabe que Brenda Asnicar, que le dio vida a Antonella, y Laura Esquivel, quien interpretó a Patito, no aceptaron volver a ser parte de este proyecto. Esto generó una gran desilusión en los fans, que soñaban con volver a verlas juntas.

Sin embargo, cuando todo parecía quedar ahí, Brenda habló de este tema en su programa de streaming en ElTrece y lanzó picante declaraciones. "Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender", ironizó la artista en "Había Que Decirlo". Cabe destacar que las elegidas para reemplazar a las actrices originales serán Julieta Poggio, haciendo el papel que hacía Asnicar, y Albana Fuentes ("La Sirenita") como Patito.

"Igual está todo bien, un abrazo a los fans, que los queremos un montón", siguió diciendo. "Planean reemplazarnos, pero está muy bien porque nosotras dijimos que no", aclaró, con un tono irónico y agregó: "Disfrútenlo".

"Quiero que me lleguen las invitaciones para ir", pidió la cantante y actriz. Además, opinó de la incorporación de Albana y Julieta: "Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido".

Para cerrar, Brenda Asnicar lanzó una filosa declaración e hizo estallar las redes sociales: "Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?".

Vuelve Patito Feo sin Brenda Asnicar y Laura Esquivel: por qué no estarán

La serie juvenil "Patito Feo" causó furor entre los años 2007 y 2008, pero su éxito perduró en el tiempo. De hecho, se sigue recordando y sus actores son muy reconocidos por el público que vio el programa. Este proyecto lo encabezó Griselda Siciliani, Juan Darthés, Gastón Soffritti Laura Esquivel y Brenda Asnicar.

En las últimas horas, las redes sociales se vieron revolucionadas al viralizarse algunos carteles que se encontraron en el interior del país, donde se dejaban algunas pistas del regreso de esta historia. "Nadie pasa de esta esquina", dice el recordado tema de Las Divinas que sonaba en la ficción.

Este lunes, en Intrusos, Adrián Pallares dio más información y contó cómo será el regreso de Patito Feo, pero esta vez en versión teatral y con un elenco completamente renovado. Esto quiere decir que Brenda Asnicar, que le dio vida a Antonella, y Laura Esquivel, como Patito, decidieron rechazar la propuesta.

"Hoy ya están ensayando. Estamos hablando del regreso al teatro de Patito Feo. Lo vi (por el pasacalle) y empecé a hacer algunos llamados. Las protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dijeron 'no'. Una dijo 'No quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...', y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario", indicó el conductor.

En ese sentido, el periodista reveló quiénes serán las nuevas protagonistas de esta historia: las elegidas son Albana Fuentes, protagonista del exitoso musical La Sirenita, y la ex Gran Hermano Julieta Poggio.

"Tenemos ya protagonistas. La popular es la actual protagonista de La Sirenita: Albana Fuentes es la popular. La divina de la nueva versión teatral de Patito Feo es Julieta Poggio. Pusieron mucha plata", indicó el conductor.

"Las históricas protagonistas dijeron que no. ¿Por qué decimos que esto va a traer líos? Porque una de las autoras vive en México, Marcela Citterio, siente que la han dejado de lado en esta historia. En la productora estaban unidos Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel. Hubo un juicio grande entre los dos y Tinelli termina ganando. Estas dos personas vuelven a estar enfrentadas", recordó Adrián Pallares.

Y sobre el final se preguntó: "Y el otro tema también es saber quién hará el papel de Juan Darthés en la versión teatral. También estaba Griselda Siciliani, Gloria Carrá y un elencazo tremendo".

