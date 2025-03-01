¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ROMERO BORDA B. FEDERICO

Por El Litoral

Sabado, 01 de marzo de 2025 a las 00:00

ROMERO BORDA B. FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 28/02/2025. El Ministro de Seguridad Alfredo Vallejos participa con dolor del fallecimiento del Oficial Sub Ayudante de la Policía d Corrientes. Y ruega una oración en su memoria.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD