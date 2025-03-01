†
ROMERO BORDA B. FEDERICO
Q.E.P.D.
Falleció el 28/02/2025. El Ministro de Seguridad Alfredo Vallejos participa con dolor del fallecimiento del Oficial Sub Ayudante de la Policía d Corrientes. Y ruega una oración en su memoria.
Por El Litoral
