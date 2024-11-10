Un grupo de hombres armados asesinó a 10 personas en un bar de México

Diez personas fueron asesinadas y otras siete resultaron heridas en un ataque a un bar en la ciudad de Querétaro, México, el sábado a la noche, cuando un grupo de hombres ingresó con armas largas y comenzó a disparar a mansalva.

"Cuatro personas llegaron con armas de largo alcance en una furgoneta", dijo Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, en un video publicado en X. "Dentro murieron diez personas y al menos otras siete resultaron heridas", indicó.

Entre las víctimas había tres mujeres, según la Fiscalía del estado de Querétaro. Una persona está detenida y será remitida a la Fiscalía General, añadió el funcionario.

Los agresores, relata la agencia AFP, llegaron al bar Los Cantaritos en un vehículo cuyo número de matrícula fue identificado, añadió. El vehículo fue incendiado "por los presuntos responsables" del ataque.

Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad difundidos por los medios mexicanos y en las imágenes se ve cómo al menos cuatro asaltantes armados y encapuchados bajaron de un auto que estaba estacionado con las puertas abiertas frente al bar e irrumpieron en el local.

En la terraza, los clientes huyeron o se tiraron al suelo para escapar de los disparos, según otra grabación que muestra imágenes de la fiesta bruscamente interrumpida.

El bar Los Cantaritos está situado en el bulevar circular que rodea el centro histórico de Querétaro, una ciudad colonial.

Querétaro, capital del estado del mismo nombre, ubicada a unos 200 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, está considerada una de las ciudades más seguras de México, donde la espiral de violencia, en gran parte relacionada con el narcotráfico y las bandas, causó más de 450.000 asesinatos desde 2006.

"Todo el sistema de seguridad de Querétaro está movilizado para encontrar a los delincuentes", dijo el gobernador del estado, Mauricio Kuri, en la red social X.

"Reitero al pueblo de Querétano que los responsables de este brutal hecho serán sancionados", añadió. "Continuaremos sellando nuestras fronteras y manteniendo la seguridad de nuestro estado".

Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México y primera mujer presidenta del país, descartó declarar la "guerra" a los cárteles de la droga.