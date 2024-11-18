Lula pidió una reforma del gobierno mundial

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió este lunes al G20 a avanzar hacia una reforma de la gobernanza global y también a aprobar un impuesto a los supermillonarios, todo en aras de la paz global y la reducción de las desigualdades.

"Nadie está en mejores condiciones que nosotros para cambiar el rumbo de la humanidad", declaró Lula frente a los líderes de las mayores economías del mundo, al inaugurar la segunda sesión de la cumbre que se celebra en Río de Janeiro.

En ese marco, abogó también por "revisar reglas financieras que afectan a los países en desarrollo" y por la aprobación de un impuesto universal a los llamados superricos, que la presidencia brasileña del G20 ha incorporado a los debates del grupo.

Citó "estudios reveladores" auspiciados por la presidencia del G20, según los cuales "un impuesto del 2 % sobre los patrimonios de individuos superricos podría generar 250.000 millones de dólares por año, para invertir en superar los desafíos sociales de nuestros tiempos".

Según Lula, para toda esa nueva arquitectura mundial se requiere de "instituciones más representativas", pues "la pluralidad de voces funciona como vector de equilibrio".

Agregó también que "el futuro será multipolar", que "aceptar esa realidad pavimentará el camino hacia la paz" y que, así, "la crisis del multilateralismo" será superada con "más multilateralismo".

Lula aprovechó la presencia de los líderes para defender un reclamo histórico de su gobierno: la reforma de los organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU. Lula quiere la participación de los países emergentes y, principalmente, de Brasil.

"Este año, la reforma de la gobernanza global pasó definitivamente a la agenda del G20. Por primera vez, el grupo acudió a la ONU y aprobó, con el respaldo de otros 40 países, un llamado a la acción. Pero este llamado es sólo un despertar. La omisión del Consejo de Seguridad ha sido en sí misma una amenaza a la paz y la seguridad internacionales", afirmó Lula.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen poder de veto sobre cualquier propuesta son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña.

Lula criticó también las invasiones de la Franja de Gaza y de Ucrania y atacó las sanciones unilaterales impuestas a los países.

Lula también dijo que las desigualdades económicas generadas, según él, por el neoliberalismo, provocaron odio y amenazas a la democracia.

