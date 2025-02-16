Paraguay: un policía detenido junto a seis personas más en un operativo antinarcóticos

En Paraguay se llevaron a cabo allanamientos en el departamento Ñeembucú con el objetivo de desarticular un grupo vinculado al narcotráfico.

El Ministerio Público de Paraguay coordinó el despliegue de intervenciones en diferentes viviendas, una comisaría, un aeródromo municipal y una pista clandestina emplazada en una propiedad privada.

Los allanamientos simultáneos tenían como misión detener a miembros de una red criminal ligada al narcotráfico y levantar evidencias documental y digital. El operativo tuvo como resultado siete personas detenidas, entre ellas un agente de la Policía Nacional.

No obstante, cuatro integrantes de la estructura lograron huir de la Justicia, de los cuales uno destaca por ser un efectivo policial. Sobre los prófugos ya rige un pedido de captura.

Según la investigación, la pista se utilizó para recibir cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia, que tenían como destino Argentina y Uruguay.

Se informó que se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y sumas de dinero vinculados a la red delictiva.

Estos allanamientos, aclara el Ministerio Público de Paraguay, están relacionados a la investigación por el accidente de otro avioneta el pasado 17 de diciembre de 2024 en el aeródromo municipal de Cerrito, así como el operativo Perla Negra, en el que se incautaron de 456,7 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a seis personas.

La Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado ya empezó los procedimientos del caso.