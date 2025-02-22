"No tenemos consuelo": el mensaje de la familia Bibas tras la entrega del cuerpo de Shiri

Luego de que las autoridades de Israel confirmaran que el cuerpo entregado por Hamas corresponde a la argentina Shiri Bibas, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emitió una declaración en nombre de la familia Bibas.

“Después del proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense, esta mañana hemos recibido la noticia que más temíamos. Nuestra Shiri fue asesinada en cautiverio y ahora regresa a casa con sus hijos, marido, hermana y toda su familia para descansar”, indicó la familia, de acuerdo con EFE.

“Shiri fue una madre maravillosa”

Luego de haber “pedido certeza (sobre el paradero de la familia) durante 16 meses, ahora no tenemos consuelo con ello”, indicaron en otro fragmento del comunicado que fue reseñado por The Times of Israel. El reconocimiento del cuerpo se produjo durante la madrugada de la Argentina el sábado 22 de febrero.

En la declaración, la familia dijo que mantenía la esperanza de que Shiri, Ariel y Kfir Bibas volvieran con vida, luego de ser secuestrados junto con Yarden Bibas, esposo y papá, el 7 de octubre de 2023. “Shiri fue una madre maravillosa para Ariel y Kfir, una compañera amorosa para Yarden, una hermana y tía dedicada y una amiga increíble”, se indicó en el comunicado.

En el mensaje, también hubo palabras para quienes siguieron de cerca la situación de la familia Bibas. “Gracias a todos por su apoyo y cariño estos 16 meses, ojalá Shiri pudiera estar aquí para verlo”.

Qué pasó con la familia Bibas

Shiri, Ariel y Kfir Bibas fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo terrorista atacó a Israel, en un acto que causó al menos 1200 muertos y en el que se estima fueron secuestradas 240 personas. La mujer y los chicos fueron raptados junto con el papá de la familia, Yarden Bibas.

Ese día, el 7 de octubre de 2023, Yarden fue separado de la familia y logró comunicarse con su hermana Ofri a través de mensajes. En ellos, describió parte de la situación en el kibbutz de Nir Oz, de donde fueron raptados. Se estima que en ese lugar vivían 400 personas. De ese número, al menos 180 fueron asesinadas o secuestradas.

Al momento del ataque, Yarden tenía 34 años, Shiri 32, y Ariel 4, mientras que Kfir solo tenía 10 meses. El papá de la familia fue liberado el sábado 1 de febrero después de pasar 484 días en cautiverio. Desde entonces, la presión con la liberación del resto de la familia se intensificó, entre versiones que sugerían que habían muerto.

El martes 18 de febrero, Hamas anunció que entregaría los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir. Ante esto, la familia emitió un comunicado. “En las últimas horas, hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamas sobre el regreso planeado de nuestros Shiri, Ariel y Kfir este jueves (20 de febrero) como parte de la fase de liberación de los restos de los rehenes”, agregó.

Esta entrega se produjo durante un acto en el que el grupo terrorista dispuso, sobre una tarima, cuatro ataúdes. En ellos, en un principio, estaban los tres miembros de la familia Bibas y Oded Lifshitz, un hombre de 84 años.

Sin embargo, luego del anuncio por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, en el que especificaron que el cuerpo presentado como el de Shiri no correspondía a ella ni a ningún otro rehén, se sostuvo la incertidumbre en relación con el paradero y el estado de la argentina-israelí.

Durante el 21 de febrero, Hamas entregó otro cuerpo a la Cruz Roja Internacional, organización que lo dio a Israel para que sus autoridades hicieran los estudios correspondientes. Luego de la evaluación, fue confirmado que ese último cuerpo entregado sí corresponde con el de Shiri Bibas.

