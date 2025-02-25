Un acuerdo por minerales críticos pone a Ucrania a los pies de Trump

Estados Unidos y Ucrania acordaron los términos de un proyecto de acuerdo sobre minerales que es fundamental para el intento de Kiev de ganar el apoyo de Washington mientras el presidente Donald Trump busca poner fin rápidamente a la guerra con Rusia, dijeron el martes dos fuentes con conocimiento del asunto.

Trump dijo a los periodistas que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, quiere viajar a Washington a finales de esta semana para firmar el acuerdo. Los dos líderes intercambiaron palabras hostiles la semana pasada.

Trump dijo que se necesita algún tipo de tropas de paz en Ucrania si se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto. Moscú, que lanzó una invasión de Ucrania hace tres años, se ha negado a aceptar cualquier despliegue de fuerzas de la OTAN.

La prisa de Trump por imponer el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y su giro hacia Moscú han avivado los temores de concesiones de gran alcance de Estados Unidos al presidente ruso Vladimir Putin que podrían socavar la seguridad en Ucrania y Europa y alterar el panorama geopolítico.

No quedó claro de inmediato si el acuerdo incluye garantías de seguridad estadounidenses específicas que Ucrania había solicitado o si Washington se ha comprometido a enviar ayuda militar adicional.

Una de las fuentes familiarizadas con el acuerdo dijo que los futuros envíos de armas todavía se están discutiendo entre Washington y Kiev.

La semana pasada, Trump calificó falsamente a Zelenskiy de "dictador" impopular que necesitaba alcanzar un acuerdo de paz rápido o perdería su país. El líder ucraniano dijo que el presidente estadounidense vivía en una "burbuja de desinformación".

Los funcionarios de ambas partes acordaron el borrador y recomendaron que se firme, dijo la fuente.

El acuerdo podría abrir la vasta riqueza mineral de Ucrania a Estados Unidos, y Trump busca cientos de miles de millones de dólares para compensar a Washington por su apoyo a Kiev.

Zelenskiy se negó a firmar un borrador anterior de un acuerdo sobre minerales, ya que Washington buscaba derechos sobre 500.000 millones de dólares de la riqueza natural de Ucrania. Kiev protestó porque había recibido una ayuda estadounidense mucho menor que esa cantidad y el acuerdo carecía de las garantías de seguridad que Ucrania necesita.

Una de las fuentes, que pidió el anonimato para hablar de asuntos delicados, dijo a Reuters que la Casa Blanca había propuesto la visita de Zelenskiy. Otra fuente familiarizada con el asunto dijo que Zelenskiy podría reunirse con legisladores en el Capitolio, pero que el cronograma estaba en constante cambio.

“He oído que vendrá el viernes”, dijo Trump a los periodistas. “Por supuesto que me parece bien… Y le gustaría firmarlo conmigo. Y entiendo que eso es algo muy importante, muy importante”.

Los aliados europeos se desesperan

Los funcionarios europeos se han quedado perplejos ante las decisiones de Trump de mantener conversaciones con Rusia sobre el fin de la guerra en Ucrania, desdeñando tanto a Kiev como a Europa, y ante la advertencia de su administración de que Estados Unidos ya no estaba centrado principalmente en la seguridad de Europa.

Una reunión en la Casa Blanca podría darle a Zelenskiy la oportunidad de exponer sus argumentos a favor del continuo apoyo estadounidense directamente a Trump, quien la semana pasada acusó falsamente a Kiev de iniciar la guerra.

Ucrania posee yacimientos de 22 de los 34 minerales identificados por la Unión Europea como críticos, según datos ucranianos. Entre ellos se encuentran materiales industriales y de construcción, ferroaleaciones, metales preciosos y no ferrosos y algunos elementos de tierras raras.

Las reservas de grafito de Ucrania, un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos y los reactores nucleares, representan el 20% de los recursos mundiales.

