Masivo corte de luz en Chile afecta a millones de usuarios

Chile se ve afectado este martes a la tarde por un masivo corte de luz que afecta a casi todo el territorio del país. Según fuentes oficiales, el apagón abarca desde Arica, en el norte, hasta la región de Los Lagos, en el sur.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles indicó que involucra al 80,1% de los usuarios de la red eléctrica, recogió el diario La Tercera.

"A la hora del presente reporte, se registra un corte masivo del suministro de energía eléctrica, el cual afecta el territorio entre las regiones las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos - Alteración de suministro de electricidad (preliminar)", informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile.



Según informan los medios chilenos, el presidente Gabriel Boric se trasladó la Central de Gestión Operativa de Carabineros de Chile para monitorear la emergencia. Luego realizó un sobrevuelo por Santiago junto al Director de Orden y Seguridad, el general Enrique Monrás, a fin de evaluar la situación.

En tanto, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, informó a través de X que se convocó a una reunión inmediata del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (COGRID). La funcionaria indicó que adoptarán "medidas para enfrentar la emergencia y trabajar en la reposición del servicio".



En tanto, según reporta el diario El Mercurio de Chile, Tohá habló con la prensa en el marco de la reunión que dijo que "no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque".

En ese sentido, agregó que "se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema" y que desde que se registró el corte se comenzó a trabajar para recuperar el servicio eléctrico.

En tanto, estimó que el servicio se restablecerá "en las próximas horas" y llamó a la ciudadanía a que eviten trasladarse a menos de que se trate de una emergencia.

Igualmente dijo que se han activado sistemas de respaldo para los servicios de salud, la red hospitalaria y las cárceles, cuyos servicios están siendo monitoreados de cerca a fin de garantizar su nivel de autonomía.

En caso de que se prolongue el corte de energía, el gobierno anunciará medidas extraordinarias y un plan de contingencia, agregó. “No podemos llegar al atardecer con zonas con la luz cortada y sin medidas adicionales”.

Caos de tránsito en Santiago y evacuación del metro

La situación genera caos en Santiago, donde los semáforos salieron de funcionamiento y hay problemas de tránsito. También dejó de funcionar el metro de manera temporal debido al corte de energía.

"Nuestros equipos están desplegados en todas las estaciones para apoyar en la evacuación de manera segura. Una vez completado este proceso, las estaciones permanecerán cerradas hasta que se restaure la energía", comunicaron desde el metro de la capital chilena..

En tanto, los buses del sistema Red Movilidad desplegaron todos sus servicios en superficie para movilizar a las personas y dar apoyo a los problemas de funcionamiento de Metro de Santiago. A la operación normal se sumaron 150 vehículos adicionales.

El apagón igualmente llevó a la activación de protocolos especiales en el aeropuerto de Santiago, el más grande del país, por lo que vuelos y servicios operaban con normalidad.

“Frente al corte masivo de electricidad en gran parte del país, Aeropuerto de Santiago activó los sistemas de respaldo que, por el momento, le permiten mantener la operación regular de los vuelos”, informó la administración de la terminal.

En las redes sociales, usuarios compartieron imágenes y vídeos desde distintas partes de Chile con semáforos apagados y caos en el tránsito. Otros mostraron los momentos en que los pasajeros son evacuados de los trenes bajo solamente a una fina capa de iluminación proveniente de luces de emergencia en el interior de los vagones.

Qué se sabe sobre el origen del masivo corte de luz en Chile

El problema se originó a las 15.16, señaló el Coordinador Eléctrico de Chile. Estuvo provocado por "una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico". Investigarán las causas.

"El Coordinador Eléctrico Nacional activó el Plan de Recuperación de Servicio para reponer los consumos en el menor tiempo posible", añadió el organismo.

Y siguió: "Las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al Protocolo previsto por este tipo de contingencias, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente".

(Con información de la agencia AP)