La salud del Papa Francisco: sigue en "condiciones críticas" pero aún trabaja

Las condiciones clínicas del Santo Padre "siguen siendo críticas pero estacionarias", dijo el informe médico difundido por el Vaticano este martes en torno a las 19 horas de Italia. "No se han verificado episodios respiratorios agudos y los parámetros hemodinámicos siguen siendo estables. Por la tarde hizo una tomografía computada de control de la neumonía bilateral por la que fue internado el 14 de febrero, agregó el informe. Pero los médicos no dieron detalles sobre la TAC porque, se informó, los especialistas están todavía analizando los resultados. "La prognosis sigue siendo reservada", agregó el informe médico.

Después de haber "descansado bien toda la noche", como había dicho en la mañana del martes la oficina de prensa vaticana, por lo visto el Papa se sintió bastante bien porque, según el informe, "tomó la comunión y luego se puso a trabajar". Ayer, trascendió recién hoy, había recibido al secretario de estado, Pietro Parolin, y al monseñor venezolano Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales de la Santa Sede. Ante ambos autorizó que el dicasterio para las Causas de los Santo promulgara los decretos para ir adelante en los procesos de beatificación de cinco ya Siervos de Dios: un estadounidense, un español, una polaca y dos italianos.

Francisco también autorizó la canonización de dos beatos, el venezolano Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, laico, nacido en Isnotu, Venezuela, el 26 de octubre de 1864 y muerto en Caracas el 29 de junio de 1919. Y del italiano Bartolo Longo, también laico, nacido en Latiano el 10 de febrero de 1841 y muerto en Pompeya el 5 de octubre de 1926. Por estas canonizaciones, el Papa decidió convocar un Concistorio, es decir una reunión de cardenales para tomar algunas decisiones o hacer consultas.

Rezar y rezar, el camino

En la noche del lunes la plaza de San Pedro, pese a la lluvia, se llenó de gente con velas y rosarios a los que se unieron 27 cardenales que rezaron el rosario por la salud de Francisco como había sido anunciado. Esta ceremonia estuvo presidida por el Secretario de Estado vaticano (número dos de la Santa Sede después del Papa), cardenal Pietro Parolin quien recordó que "desde hace dos mil años el pueblo cristiano reza por el Papa que se encuentra en peligro o enfermo. Y también en estos días, desde que el Santo Padre fue internado en el Policlínico Gemelli".

El rosario del martes por la noche, siempre en la Plaza de San Pedro, estuvo a cargo del cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Cada noche, por tiempo indeterminado, se rezará el rosario, precisamente en ese lugar, en la puerta de la "casa del Papa", como algunos han llamado a la basílica de San Pedro. Algo parecido se había hecho hace 20 años cuando estaba en peligro la salud del hoy Santo Juan Pablo II, fallecido el 2 de abril de 2005.

Pero también la Iglesia argentina de Roma reza por el Papa. Así contó a la prensa el rector de la Iglesia, el sacerdote argentino Fernando Laguna que acompañó al cardenal Baldo Reina en la celebración de la misa de este martes por la salud de Francisco. El padre Laguna, quien entre otras cosas fue párroco en El Palomar y rector del seminario de Morón, provincia de Buenos Aires, donde él se ordenó sacerdote, hace un año y medio que vive en Roma. Con el Papa Francisco se ha encontrado varias veces, incluso cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. La última el pasado 16 de enero en el Vaticano, el día que Francisco se había caído y tenía problemas en un brazo.

Interrogado sobre un mensaje para enviarle al Papa internado, Laguna dijo: "La gente te quiere abrazar y nosotros les decimos que su oración es un abrazo y la gente así lo vive. Reza y se siente abrazada por vos y te abraza". "Estos son nuestros abrazos para él. Estamos serenos, con dolor. Pero yo no pienso mucho en el futuro. Me dedico al presente", subrayó el padre argentino.

Los mensajes de Francisco

Hoy el Vaticano difundió además dos nuevos mensajes del Papa Francisco. Uno para la cuaresma que comienza el miércoles de Cenizas, el 5 de marzo, y termina después de 40 días, el Jueves Santo, y el otro para el IV Congreso Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación de Protección del Menor (Ceprome) que se está haciendo en Lima.

En este mensaje el Papa hizo un fuerte llamado a la responsabilidad de todos los que, usando la inteligencia artificial, expresan su voluntad de reforzar la protección de los menores de abusos sexuales. Es necesario "extirpar este cáncer de la sociedad", dijo Francisco. Ceprome en efecto promueve la formación de personas y de ambientes sanos en la iglesia reforzando una cultura de prevención de los abusos de menores, y en esto colabora también con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores de la Santa Sede.

Es probable que los dos mensajes hayan sido preparados por el Papa antes de que fuera internado el 14 de febrero pero difundidos sólo hoy. En el texto para la Cuaresma, el Papa recordó el Jubileo de la Esperanza que se está celebrando todo el año 2025 en Roma y mencionó el lema "peregrinos de esperanza". "Tantos hermanos y hermanas que hoy huyen de situaciones de miseria y de violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos" (…) De allí "surge una primera llamada a la conversión, porque todos somos peregrinos en la vida".

Y los cristianos "están llamados a hacer camino juntos, nunca como viajeros solitarios. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad”, añadió Francisco. Y esto significa “caminar codo a codo, sin pisotear o dominar al otro, sin albergar envidia o hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido". Y volviendo al tema del Jubileo, Francisco concluyó: "La esperanza es el ancla del alma, segura y firme".

