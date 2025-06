El Papa Francisco fue dado de alta y saludó a la gente

El papa Francisco recibió el alta médica y reapareció después de estar internado durante 38 días en el Hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios. El jefe de la Iglesia Católica seguirá su recuperación en la residencia de Santa Marta, en El Vaticano.

El papa Francisco saludó y dio las gracias a los fieles desde un balcón del hospital Gemelli de Roma el domingo, en su primera aparición en público desde su hospitalización. “¡Gracias a todos!”, dijo el pontífice de 88 años con voz débil ante un micrófono, sentado en una silla de ruedas y saludando a cientos de personas reunidas bajo el balcón, antes de dejar el establecimiento.

El jefe de la Iglesia Católica dejó el hospital a bordo del pequeño utilitario que usa habitualmente para sus desplazamientos y que lo llevó hasta el Vaticano, donde también se reunió una gran cantidad de gente para ver su reaparición en las pantallas colocadas en la plaza de San Pedro.

Los médicos han adelantado que el Pontífice necesitará de al menos dos meses de reposo y recuperación en su residencia. Han añadido que Francisco quería volver a casa desde hacía varios días, después de recuperarse, pero que ha escuchado a los médicos y ha sido “un paciente ejemplar”. “Cuando le hemos dicho que le dábamos el alta se puso contentísimo”, han asegurado.

En los próximos dos meses, mientras se recupera, no podrá recibir grupos grandes de personas, por precaución, y aún recibirá oxigenoterapia. No obstante, no han descartado que pueda realizar el viaje que se proyecta a Turquía en mayo.