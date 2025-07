Condenan a Le Pen por malversación de fondos y no podrá postularse a las elecciones 2027

En un durísimo golpe para la extrema derecha francesa, un tribunal condenó este lunes por malversación de fondos a la líder de la radical Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, y le prohibió postularse para cargos públicos durante cinco años.

“Es una decisión política. No voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura”, afirmó Le Pen en una entrevista televisada, en su primera declaración pública tras la sentencia.

Su abogado, Rodolphe Bosselut, había anunciado poco antes que apelaría el veredicto, pero la dirigente seguirá inhabilitada mientras dure el proceso. De esa manera, quedaría fuera de la carrera presidencial de 2027.

Le Pen también fue sentenciada a cuatro años de prisión, de los cuales dos se cumplirán bajo arresto domiciliario y otros dos estarán suspendidos. El fallo del tribunal obstaculiza las aspiraciones políticas de una de las principales contendientes para suceder al presidente Emmanuel Macron al final de su segundo y último mandato.

De qué se acusó a Marine Le Pen

El tribunal correccional de París condenó e inhabilitó a Le Pen, de 56 años, por malversar fondos públicos cuando era eurodiputada.

La justicia le impuso cinco años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, de aplicación inmediata, y cuatro de prisión, aunque solo la obligación a cumplir dos a domicilio y con pulsera electrónica cuando la sentencia sea firme.

“Además del riesgo de reincidencia, el tribunal tuvo en cuenta la importante amenaza para el orden público, en este caso que una persona condenada en primera instancia sea candidata a la elección presidencial”, justificó la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis.

Tras conversar brevemente con su abogado, el líder parlamentario de la Agrupación Nacional (RN) abandonó el tribunal sin esperar las penas.

La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido ya otras 24 personas por pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Todos fueron condenados.

Según la investigación, el partido se puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros (22.700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

Pero el tribunal consideró que “en realidad” trabajaban para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea.

¿Qué puede pasar ahora con Marine Le Pen?

Dar marcha atrás a la inhabilitación inmediata parece complicado. El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, anunció que recurrirán la sentencia, pero el fallo en apelación podría llegar unos pocos meses antes de la elección presidencial. Un recurso en casación alargaría aún más la resolución final.

Le Pen siempre defendió su inocencia. En noviembre, cuando conoció el pedido de penas de la fiscalía, denunció que se buscaba su “muerte política”.

La dirigente podrá mantener su escaño de diputada en la Asamblea Nacional (cámara baja) francesa, pero se arriesga a perderlo si Macron convoca a elecciones legislativas anticipadas, como en 2024, ante la ausencia de una mayoría parlamentaria.

La ejecución inmediata de la inhabilitación frustra la ambición presidencial de la finalista en 2017 y 2022. Según una encuesta de Ifop publicada el domingo, obtendría entre el 34% y 37% de votos en primera vuelta.

Su partido se impuso en las elecciones europeas de junio de 2024 en Francia con más del 30% de votos y, tras las legislativas francesas de ese año, es el primer grupo opositor.

“Hoy no es sólo Marine Le Pen la que ha sido injustamente condenada. Es la democracia francesa la que ha sido ejecutada”, expresó este lunes el presidente de RN, Jordan Bardella, quien a sus 29 años se erige ahora como la alternativa presidenciable. También llamó a una “movilización popular y pacífica” y lanzó una petición en la página web del partido.

