Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Medios y periodismo

Las noticias más importantes del 12 de febrero de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 07:05

Alerta incendios: hay ocho focos ígneos activos en Corrientes

Más deporte, más salud: Tassano inauguró nuevas obras en el Polideportivo del Laguna Seca

Internas PJ Corrientes: cambian la fecha de la presentación de candidatos

Tratarán la remoción de un juez denunciado por acoso sexual a su secretaria

Arde Corrientes: cuatro personas fueron identificadas como autoras de fuego intencional

Un correntino campeón mundial busca sponsors para un selectivo de taekwondo

Analizan los sábados como alternativa para recuperar los días de clases en Corrientes

El enigmático caso de un hombre que apareció muerto y golpeado en un pozo




 

 

 

