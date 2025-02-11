Más deporte, más salud: Tassano inauguró nuevas obras en el Polideportivo del Laguna Seca

En el predio ubicado por la calle Larrea, entre Resoagli y Las Piedras, la Municipalidad de Corrientes habilitó en la tarde de este martes nuevas obras para el disfrute de los vecinos de la zona. De esta forma, la gestión encabezada por Eduardo Tassano sigue avanzando en la promoción del deporte y la actividad física en cada rincón de la ciudad. “Continuando con nuestra política de puesta en valor de las plazas, parques y paseos. En este momento estamos arreglando ocho plazas de la ciudad y hoy estamos reinaugurando esta con más servicios para los vecinos”, destacó el intendente.



En los últimos años, con un esfuerzo compartido entre la Provincia y la Ciudad, se viene refuncionalizando el espacio con más equipamiento e infraestructura. Además de las familias del barrio Laguna Seca, se ven beneficiados vecinos de zonas aledañas, como República de Venezuela, Villa Raquel, Villa Chiquita, Güemes, San Marcelo, Serantes, Irupé y Paloma de La Paz. “Es un lugar con mucho esparcimiento que incluye canchas y, además acá entrenan varios clubes y una escuela de fútbol. Hay mucha actividad deportiva y, bueno, esto es darle un marco, darle un ámbito a esas entidades para que puedan realizar sus prácticas”, valoró el jefe comunal.

En esta ocasión, se renovó la iluminación dotando de mayor seguridad al lugar y a los vecinos, se realizó el cerramiento de las canchas de fútbol y de tenis, además de la parquización del lugar. Asimismo, se instalaron más juegos para los niños y un gimnasio al aire libre. “Este gran predio es el pulmón del barrio, donde hay juegos, elementos para realizar actividades físicas, y canchas las cuales reforzamos con el alambrado perimetral, juegos nuevos, bancos, en fin, refaccionamos todo”, comentó Tassano.Por otra parte, desde la secretaría de Ambiente de la Municipalidad se trabajó en la ornamentación en general del lugar, como en tareas de limpieza, arborización y colocación de más cestos de basura.“Los invitamos a los vecinos a que se acerquen, que vengan a disfrutar. Acá hay lugares para la actividad física, es un predio muy lindo y un granito de arena más en el embellecimiento de la ciudad y en el aprovechamiento de las plazas, parques y paseos”, concluyó Tassano.ESPACIOS VERDES EN LA CIUDADPresente en la inauguración, la secretaria de Desarrollo Urbano municipal, Alejandra Wichmann, sostuvo: "La intención es generar un espacio de calidad para que los niños puedan jugar, tener un espacio lindo para hacer ejercicio al aire libre y potenciar el deporte”.Seguidamente, afirmó: "Queremos crear espacios verdes de calidad y aumentar la cantidad de metros cuadrados de estas áreas en la ciudad”.

UN MUNICIPIO PRESENTE“Me encantó, es una obra muy buena y bien pensada para el barrio. Felicitamos al intendente y los que la ejecutaron”, expresó Graciela Gómez, vecina del lugar."Es espectacular la iluminación, más que nada para el cuidado del lugar y la seguridad de nuestros pequeños”, concluyó.