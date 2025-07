"Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”

El presidente Javier Milei estuvo lanzó una fuerte comentario sobre la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el PJ en una entrevista que brindó a TN.

En medio de la interna peronista, aseguró que lo que hagan Axel Kicillof y Cristina Kirchner “es un problema de la oposición”. Sin embargo, aseguró: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

Por otra parte, Milei defendió el rumbo de su gobierno y enfatizó que “la motosierra no para”, adelantando que habrá más ajuste en el Estado.

Al ser consultado sobre las últimas declaraciones del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, el mandatario nacional aseguró que los recortes en las distintas áreas del sector público van a continuar.

“Él habla de la motosierra profunda, deep motosierra, y sí, la motosierra no para nunca, en nuestro gobierno no va a parar jamás. De hecho, la baja del gasto público está enfocada para poder bajar impuestos”, sostuvo el líder libertario.

Milei remarcó que mantiene un diálogo constante con el expresidente Mauricio Macri, a quien considera un aliado a la hora de tomar decisiones dentro de su Gobierno y que lo consulta al momento de sumar o reemplazar funcionarios. “Tenemos un alto grado de afinidad con el PRO, y estamos dispuestos a trabajar juntos de manera mucho más profunda”, aseguró.