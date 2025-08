La UTA anunció un paro de colectivos para el jueves 31

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro en los colectivos de cota y media distancia en el AMBA ante el fracaso de las negociaciones salariales con los empresarios. Este gremio no adhiere a la medida nacional del miércoles.

Sin la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, el Gobierno volverá a reunirse con la UTA para tratar de llegar a un acuerdo salarial que deje sin efecto el paro de colectivos convocado por el gremio para el jueves.

El encuentro está previsto para este miércoles a las 17:00 en la Secretaría de Trabajo, con la participación de autoridades nacionales y representantes tanto de ese sindicato como de las empresas que operan el servicio.

A la conversación no asistirá el titular de la cartera, Julio Cordero, ya que se encuentra de viaje, pero en su lugar estaría el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, que suele quedar al frente de estas negociaciones.

La reunión del Gobierno con la UTA se dará en medio del paro masivo de transporte que impulsa el ala dura de la CGT y que afectará a los camiones, trenes, barcos y aviones en todo el país.

El fracaso de las negociaciones se dio este lunes en una reunión de apenas una hora entre representantes de la UTA y del sector empresarial, realizada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo “No hicieron ninguna oferta”, dijeron fuentes sindicales.

Este lunes era el último día de la conciliación obligatoria, dictada por Trabajo, por lo cual ambas partes quedaban liberadas de tomar las medidas que quisieran si no se alcanzaba un acuerdo. Tenían tiempo de negociar hasta la medianoche, pero el desenlace fue rápido ante la falta de una propuesta para mejorar el salario de poco más de un millón de pesos que cobran los choferes de colectivos desde hace tres meses y conseguir un incremento de alrededor del 25% con retroactividad a agosto.

La UTA formalizó su decisión de ir a un paro por su cuenta y no sumarse al que hará este miércoles una coalición de sindicatos como Camioneros, pilotos, aeronavegantes, metrodelegados del subte, marítimos y portuarios, entre otros.