Los gremios de transporte lanzaron un paro general el 30 de octubre

Los gremios de transporte lanzaron este martes un paro general de 24 horas para el 30 de octubre. La protesta fue fijada en un plenario realizado en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis y afectaría a trenes, aviones, camiones y barcos. Por estas horas no se sabe si los colectivos también se sumarán a la medida.

El encuentro de la Mesa Nacional del Transporte contó con la presencia de organizaciones como Camioneros, pilotos, aeronavegantes, La Fraternidad, Dragado y Balizamiento y los marítimos del SOMU, más invitados como la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), de Córdoba, y el Sindicato de Apuntadores Marítimos (SEAMARA).

La gran novedad fue la ausencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, en plena negociación salarial, lo que hace suponer que se bajará de la protesta.

En principio, el paro iba a realizarse el 17 de octubre, fecha que coincidía con el Día de la Lealtad Peronista. Pero la medida fue postergada casi dos semanas.

En parte, esto se debe a que rige una conciliación obligatoria hasta el 28 de octubre que impedía que la UTA -que nuclea a los trabajadores de colectivos- se sumara a la medida de fuerza. De hecho, el gremio no estuvo representado en la reunión de hoy, lo que abrió el interrogante sobre si adherirá o no al paro lanzado por el resto de los gremios.

Este jueves habrá una nueva audiencia entre el sindicato y los empresarios en Trabajo, que están en negociación salarial, pero si persiste el desacuerdo, la UTA no podría declarar un paro hasta que se venza esa conciliación obligatoria.

Al ser consultado sobre este punto, Pablo Moyano dijo que los choferes de los colectivos están invitados a sumarse a la medida y que van a negociar en las próximas semanas para lograrlo.

"No voy a hablar por los trabajadores colectiveros, creo que los que suben a un colectivo sufren los mismos ataques que estamos recibiendo todos los gremios de transporte: la inflación, el Impuesto a las Ganancias. Quedan 20 días, seguramente vamos a hablar con los compañeros colectiveros. Lo importante es los que vamos a parar, los que se quieran sumar, que se sumen", dijo el líder de Camioneros y uno de los jefes de la CGT.

Al respecto, Moyano dijo que "se va a paralizar todo y se va a conversar con los compañeros" de la UTA, que no estuvieron en la reunión.

Y dejó un crudo mensaje para el ala de la CGT que se reunión en los últimos días con el Gobierno y aún es reticente a adoptar un nuevo paro general: "Creo que es el momento justo de llamar a un paro general, están cerrando los hospitales, desfinanciando el Garrahan, el presupuesto universitario, cagaron a palos a los jubilados, ¿cuándo va a ser el momento de ir a un paro? Por eso la decisión del transporte de llevar adelante esta medida. En los próximos días vamos a laburar para que el paro sea contundente".

Desde la Mesa de Transporte se aclaró también que la medida para el 30 de octubre implica un cese de la actividad, pero que no habrá movilización de los gremios. Además, Omar Maturano, líder de los ferroviarios, dijo que este sería "el comienzo del plan de lucha" y que después "quedarán a cargo de la Mesa" las medidas que crean convenientes.

"Esas medidas que tomaremos igual las vamos a poner en consideración de otros plenarios, eso se llama democracia sindical. También pedimos por la libertad sindical, por la soberanía", remarcó.

La Mesa Nacional del Transporte fue creada semanas atrás y en la reunión fundacional los gremios habían sostenido: "Estamos unidos por sobre nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos".

"Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país que está representada en las rutas nacionales, en los ferrocarriles, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo", se habían quejado.