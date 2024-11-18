El Gobierno cerró la ex Ciccone y 270 trabajadores fueron dispensados

El Gobierno confirmó el cierre de la ex Ciccone Calcográfica: “Fue uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”. Así lo escribió en sus redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó además que el Estado no fabricará más billetes.

Los billetes de $10.000 y $20.000, éste último, recién aparecido en la calle, fueron encargados a China en forma completa, sin que la Casa de Moneda intervenga en ninguna parte del proceso.

“En el día de hoy hemos cerrado definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista. El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales”, expuso Adorni en sus redes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se pronunció al respecto. “Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada”, dijo.

Y expresó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado dispondrá del inmueble para la subasta y posterior venta, que posee una bóveda de almacenamiento, que se utiliza para almacenar billetes que están próximos a ser destruidos y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir”, concluyó.

