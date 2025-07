Piden explicaciones por la visita de diputados libertarios a represores

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados se ve envuelto en otro escándalo: seis de sus diputados visitaron en la cárcel a genocidas de la última dictadura cívico-militar, incluido Alfredo Astiz. "No fuimos a ver represores. Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista", explicaron.

La reunión se llevó a cabo el pasado 11 de julio y tuvo lugar en la cárcel de Ezeiza, organizada además por el legislador de Entre Ríos, Benedit Beltrán. El libertario estuvo acompañado por sus compañeros de bloque Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci.

Los miembros de La Libertad Avanza llegaron al encuentro a bordo de una camioneta Renault Master Blanca, patente MBI 546 perteneciente al Congreso de la Nación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (foto), brindó explicaciones, tras la difusión de la polémica visita, "que la decisión de esos seis diputados no es representativa del Gobierno ni del bloque" de LLA, sino que se trató de una "agenda personal" de quienes se reunieron con Astiz, entre otros presos condenados.

Frente al escándalo que supone la visita a genocidas protagonistas de la última dictadura cívico militar, el bloque opositor de Unión por la Patria (UP) exigió la conformación de una comisión a través del artículo 66 de la Constitución Nacional y al artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja.

"La concreción de este tipo de conductas no debe pasar desapercibida y debemos actuar ante cualquier intento de propiciar la impunidad de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura", señalaron en los fundamentos. Asimismo, off the record, un influyente diputado del PRO lo calificó como algo "atroz".