El Papa Francisco expresó su preocupación por Venezuela: pidió “buscar la verdad"

El papa Francisco resaltó su preocupación por la situación en Venezuela luego de las elecciones presidenciales y llamó a todas las partes a buscar la verdad y durante el rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

"Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizó un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia", señaló el Sumo Pontífice.

Además, instó "a solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte".

Francisco confió además el país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, muy venerada en Venezuela, y la oración del beato José Gregorio Hernández que une a todos los venezolanos.

Tn