Israel confirmó que Hamas entregará este jueves los cuerpos de la familia argentina Bibas

El gobierno de Israel confirmó que los tres miembros de la familia argentina Bibas que seguían en cautiverio -Shiri y sus hijos, Ariel y Kfir- están muertos y sus cuerpos serán entregados este jueves por Hamas, tal como había informado el grupo terrorista.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel recibió la lista de rehenes asesinados que serán devueltos mañana, y que se trata de Shiri Bibas, de 35 años, y sus dos hijos -de 2 y 5-, y del israelí Oded Lifshitz. Sus familias ya fueron notificadas y autorizaron la publicación de sus nombres, según medios locales.

“En este momento difícil, nuestros corazones están con las familias en duelo”, dice un comunicado de la oficina del primer ministro. “Seguiremos brindando actualizaciones confiables según sea necesario y les pedimos que se abstengan de difundir rumores o información no oficial”.

La familia Bibas publicó un breve comunicado en el que pidieron cautela “hasta que haya una confirmación tras la identificación final”, mientras que los seres queridos de Lifshitz expresaron: “Son horas difíciles para nosotros, después de haber sido informados de que nuestro querido Oded se encuentra entre los rehenes fallecidos que mañana serán devueltos a Israel. Fue sacado vivo de su casa en el Kibbutz Nir Oz. Durante 502 días esperamos y oramos por un resultado diferente. Sin embargo, hasta que no tengamos una certeza absoluta, nuestro viaje no habrá terminado, e incluso después de la guerra seguiremos luchando hasta que se devuelva el último rehén”.



El grupo terrorista Jihad Islámica, cercano a Hamas y que también participó en el feroz asalto del 7 de octubre de 2023, anunció este miércoles que entregaría el cadáver de Lifshitz y dijo que se trataba de uno de los rehenes muertos durante los ataques israelíes contra Gaza.

Hamas había anunciado meses atrás que Shiri Bibas y sus dos hijos habían muerto en las mismas circunstancias, aunque Israel nunca confirmó esta información. Yarden Bibas, el padre de Ariel y Kfir, fue secuestrado y estuvo cautivo separado de su familia y fue liberado el 1° de febrero pasado.

El secuestro de Shiri Bibas mientras abrazaba a sus dos hijos durante el ataque en el kibutz donde vivía, Nir Oz, fue grabado en un video difundido por el propio grupo terrorista después del ataque. Entonces, Ariel tenía 4 años y Kfir, apenas 9 meses, por lo que se convirtió en el rehén más joven en manos de Hamas en la Franja de Gaza.

“Un día muy difícil”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció que el jueves, fecha en que Hamas entregará los cuerpos sin vida de cuatro rehenes, será “un día muy difícil” para el país y en el que se evidenciará “con qué monstruos” se está negociando.

“Mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel. Un día impactante, un día de dolor. Traemos a casa a cuatro de nuestros queridos rehenes. Abrazamos a las familias y el corazón de una nación entera está desgarrado”, manifestó Netanyahu en un breve video publicado en sus redes sociales.



Asimismo, el mandatario israelí aseguró que “el corazón del mundo entero necesita ser desgarrado” con las imágenes de los terroristas palestinos entregando el ataúd de estos cuatro rehenes. Estas imágenes servirán para evidenciar “con qué monstruos” está negociando Israel desde octubre de hace dos años.

“Lamentamos, nos duele, pero también estamos decididos a garantizar que algo así no vuelva a suceder”, aseguró el jefe de gobierno israelí, convencido de que el acuerdo de alto el fuego con Hamas servirá para terminar de eliminar su presencia en la Franja de Gaza y hacer de la zona un sitio seguro para los intereses de Israel.

La embajada de Israel en la Argentina remarcó en un comunicado que las identidades de los cuatro cuerpos solo podrán ser confirmadas por los forenses.

Según su información, los cuerpos llegarán a Israel a través de un dispositivo de la Cruz Roja, los recibirán las Fuerzas de Defensa de Israel y entonces comenzará el proceso de identificación forense. “Este procedimiento puede tener una duración relativamente breve o bien extenderse hasta por 48 horas dependiendo de diversos factores”, señala la embajada.

“La embajada de Israel en Argentina desea destacar que las personas cuyos cuerpos serían enviados a Israel durante la jornada del 20/02/2025 estaban vivas el 7/10/23 por la mañana cuando fueron arrancados de los sitios en los que se encontraban. Hamas los secuestró hace más de 500 días y en unas horas los devolverá sin vida. Mañana cada uno de ellos regresará a sus familias quienes posteriormente podrán darles su última despedida”, dice el texto.

“Desde esta sede diplomática queremos volver a ratificar nuestro más profundo repudio a la barbarie que el terrorismo representa. Con inmensa tristeza abrazamos a cada familia en Argentina, en Israel y en cada lugar del mundo que comparte este dolor que no conoce de fronteras y nos sumamos al pedido para que todos los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza sean liberados y regresen a sus hogares”, termina.

Por su parte, la Cruz Roja pidió privacidad y dignidad ante la entrega de los cuerpos de los rehenes. “Debemos ser claros: cualquier trato degradante durante las operaciones de liberación es inaceptable”, afirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado.

La tregua

Por otro lado, Hamas afirmó este miércoles que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que quedan en la Franja de Gaza durante la segunda fase de la tregua entre el grupo terrorista palestino e Israel.

Israel y Hamas están actualmente completando la primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el 19 de enero, durante la cual 19 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de más de 1100 presos palestinos detenidos en cárceles israelíes. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró el martes que las conversaciones sobre la continuación de la implementación del acuerdo comenzarán esta semana.

”Hemos informado a los mediadores de que Hamas está dispuesto a liberar a todos los rehenes de una sola vez durante la segunda fase del acuerdo, en lugar de por etapas como en la primera fase” en curso, declaró a AFP Taher al Nunu, un alto cargo de Hamas.

El miembro jerárquico del grupo terrorista no aclaró cuántos rehenes secuestrados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel siguen cautivos en la Franja de Gaza, retenidos ya sea por Hamas o por otros grupos. Nunu declaró que este paso tiene como objetivo confirmar la “seriedad y total disposición a avanzar en la resolución de este asunto, así como continuar los pasos para consolidar el alto el fuego y lograr una tregua sostenible”.

Hamas e Israel anunciaron el martes un acuerdo para la liberación el sábado de seis rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Los términos de la segunda fase, que debe suponer el fin definitivo de la guerra y la liberación de todos los rehenes, deben concluirse antes del 2 de marzo. Por último, si esta parte se desarrolla como está previsto, la tercera y última etapa se centrará principalmente en la reconstrucción de la Franja de Gaza.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 dejó 1200 muertos en Israel, en su mayoría civiles. Además, unas 250 personas fueron secuestradas y trasladadas a Gaza. Setenta siguen todavía retenidas en Gaza, de las cuales al menos 34 murieron, según el ejército israelí.

En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva en Gaza que ya dejó al menos 48.297 muertos, según datos del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamas-, que la ONU considera fiables.



(Con información de La Nación, agencias AFP, Reuters y DPA)