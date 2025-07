Una periodista de Página 12 fue expulsada de la Derecha Fest

En diálogo con Napalm por Radio Provincia AM1270 dijo que nunca vivió algo semejante: “Me sacaron engañada, me dijeron que era para anotarme en una lista, me dieron una pulsera y me llevaron a un descampado. Les dije que me daba miedo porque estaba sola, era de noche y no conocía el lugar. Me encerraron con una valla, un sujeto me tiró $40 mil que es lo que salió la entrada que pagó mi medio” para la cobertura.

La periodista advirtió que “la contradicción era que se trataba de un evento privado, yo pagué la entrada y me sacó el Gobierno porque no quería que mi medio cubra lo que iba a decir el presidente Milei, aunque sí había otros medios”.

Relató que “entré como cualquiera, hicieron todos los chequeos pertinentes, vieron mi mochila, el teléfono, pero una vez adentro me reconocieron porque trabajo en Casa Rosada y me dijeron que desde Buenos Aires estaban pidiendo que Página 12 salga del evento”.

Seguido, añadió que “estaba haciendo mi trabajo como hago siempre, pero hay un tema con no tolerar la diferencia y parece que cada vez es más grave. No es la primera vez que pasa algo así”. De hecho, indicó que “Casa Rosada sacó una especie de protocolo” que regula el trabajo de los periodistas que “va en línea con censurar espacios que siempre fueron para la prensa”.

Al referirse a las características del evento, detalló que pudo apreciar “mucha presencia de iglesias evangélicas”, referentes de ese sector como el pastor Gabriel Ballerini, todos con un discurso en el que calificaban al adversario como “el diablo” y “a la izquierda como el enemigo”.

También “estuvo presente un asesor de Donald Trump diciendo que había muchos parecidos entre Estados Unidos y los argentinos, con un gran componente religioso. Sé por colegas el énfasis que se puso en que se vive una guerra, que hay que dar la batalla". En ese escenario, “Milei confirmó el veto en contra de universidades y jubilados” y se mostró “muy optimista sobre las elecciones de octubre”.

Fuente: Radio Provincia AM1270