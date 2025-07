Sandra Pettovello se reunió con Daniela Barrios, la correntina que está entre los 50 mejores estudiantes del mundo

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, mantuvo un encuentro virtual con la estudiante correntina Daniela Victoria Barrios, quien fue reconocida recientemente entre los 50 mejores estudiantes del mundo por el prestigioso Chegg.org Global Student Prize 2025.

Desde las redes sociales de la cartera nacional, se informó sobre la reunión: "La funcionaria se encontró en la sede del Ministerio de Capital Humano con los dos estudiantes argentinos finalistas del Chegg.org Global Student Prize 2025".

El comunicado precisó que estos jóvenes, "provenientes de Corrientes y provincia de Buenos Aires, respectivamente, fueron seleccionados entre casi 11.000 postulaciones de 148 países", destacando el alcance global de la distinción.

Asimismo, recordaron que este premio anual se otorga al estudiante que haya tenido un impacto significativo en el aprendizaje, la vida de sus pares y la sociedad, poniendo en valor el mérito y la trayectoria de Daniela Barrios.

Cómo recibió la noticia su selección

“Me llegó un mensaje de la Fundación Varkey preguntándome un detalle de la postulación, y cuando me llamaron me dijeron que en realidad era para avisarme que había sido seleccionada en el Top 50 del mundo”, contó Daniela a El Litoral.

Recordó que “estaba volviendo del colegio en el auto, pero les dije que me llamen igual, no me importaba nada”.

La joven cursa el último año en la Escuela Adventista de la ciudad de Corrientes y fue elegida entre casi 11.000 postulantes de 148 países, en una edición que incluyó a estudiantes destacados por su labor académica, social y emprendedora. Junto a ella, también fue seleccionado el bonaerense Gastón Díaz, del Instituto Santa Faz, formando así una histórica representación argentina en el certamen global.