Goya: decomisaron $150 mil en mercadería ilegal

En uno de los accesos a la ciudad de Goya, la Policía Federal Argentina secuestró gran cantidad de mercadería de origen extranjero que era transportada en una camioneta y que fue ingresada en forma clandestina al país.

El informe de la institución federal señaló que el procedimiento se llevó a cabo ayer en horas de la madrugada sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del acceso Sureste de esa localidad, cuando los efectivos realizaban control de vehículos e identificación de personas con el fin de evitar el narcotráfico y el contrabando de mercadería.

En esas instancias, demoraron la marcha de una camioneta pick-up que era conducida por un hombre, mayor de edad, de nacionalidad argentina y que tiene domicilio en la ciudad de Corrientes, Capital.

Posteriormente, se procedió a la requisa del rodado y, como resultado, en el compartimento trasero los uniformados hallaron prendas de vestir, tipo jeans, tanto para damas como caballeros, zapatillas de diversas marcas para niños y mayores. Por su parte, el conductor, al momento de la inspección, no pudo justificar el ingreso legal de las mercadería a nuestro país ya que no contaba con la documentación aduanera. El valor de lo incautado superaría los 150.000 pesos.

Posteriormente, se dio intervención al Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes, cuyo titular dispuso el secuestro de la mercadería de marras y dio intervención a la Dirección General de Aduanas-Afip, Goya. En tanto que no se adoptaron medidas contra el conductor ni la camioneta, pero quedaron supeditados a la prosecución de la causa.