González señaló que fue importante ganarle a San Lorenzo jugando bien

San Martín se quedó con el duelo clave de la semana venciendo como local al puntero San Lorenzo por 87 a 83, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Tras el partido, el técnico “rojinegro”, Sebastián González, analizó el triunfo: “Manejamos el juego nosotros, logramos sacar una buena diferencia, y en el único momento que ellos se nos vinieron, fue atacando en el uno contra uno, ya que tienen potencial para hacerlo, y no pasándose la bola que es lo que les gusta”.

Los de Boedo alcanzaron sobre el final a limar una diferencia máxima de 19 puntos que tomó durante el tercer cuarto San Martín.

La explicación del técnico cordobés fue que su equipo “hizo mucho foul y gol, que es una cosa que podemos mejorar para defender. Sabíamos que iba a ser así, más allá de llevar tantos puntos de diferencia contra un equipo como San Lorenzo”.

El Rojinegro había caído en el polideportivo Roberto Pando por cinco puntos, en un partido que se definió en tiempo suplementario, así que lo ideal era ganar por seis o más para contar con ventaja de gol favorable en caso de igualdad de puntos al término de la fase regular.

“Me voy conforme porque tuvimos un buen rendimiento y pudimos sacar a San Lorenzo una buena diferencia jugando bien. El primer objetivo era ganar el partido, pero cuando llegás al minuto final y estás a siete puntos, el objetivo pasó a ser la diferencia.

Quizás (el resultado final) deja un poquito de sabor amargo pero no puede tapar lo otro. Seguimos pensando que tenemos que estar entre los cuatro y todavía no estamos ahí”, señaló el técnico.

Al respecto, el coach cordobés destacó: “Es importante haberle ganado a San Lorenzo, por eso, después habrá que ver cómo siguen los demás. Atenas e Instituto no sólo estaban cerca sino que también vienen de racha visitante y con ellos tenemos que jugar. Como grupo nos hemos propuesto tratar de estar entre los primeros y sacar ventaja en los playoffs”.

Piensa en el clásico

El plantel de San Martín de Corrientes regresará este martes a los entrenamientos y comenzará a preparar su próximo compromiso, que será el clásico capitalino en la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido frente a Regatas Corrientes se jugará el próximo viernes 13 de abril a partir de las 21.30 en el “Fortín Rojinegro”.