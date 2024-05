Se pone en marcha la segunda fecha de la Liga Femenina 2024

La segunda fecha de la Liga Femenina 2024 de Primera División que organiza la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) iniciará este sábado con la disputa de cuatro juegos. Desde las 16 en Paso de los Libres, Güemes recibirá a San Martín de Santo Tomé en un encuentro a jugarse por la Zona 4.

A partir de las 17, en Monte Caseros, chocarán los locales de Defensores de Belgrano y Robinson, por la Zona 2 de la competencia.

En la Zona 3, Niño Porá se medirá con San Martín, ambos de Virasoro, por al Zona 3 del certamen.

En tanto que desde las 18, por la Zona 4, Barcelona de Santo Tomé se medirá frente a Colegiales de La Cruz.

El domingo, por la Zona 1, jugarán desde las 15, San Martín de Esquina y Matienzo de Goya. En tanto que a partir de las 19, San Lorenzo de Curuzú Cuatiá recibirá a su homónimo de Monte Caseros por la Zona 2.

Finalmente, el miércoles 8 de mayo se enfrentarán en Goya los equipos de Municipal y Huracán, por la Zona 1.

La Fecof informó que los partidos de Unión Ituzaingó vs. Atlético Virasoro y de Robinson de Capital vs. Villa Olivari de Ituzaingó, este último por la primera fecha, no se disputarán debido al estado de los campos de juego y el pronóstico de lluvia.

Resultados

Las condiciones climáticas también afectaron los partidos programados por la primera fecha del certamen, donde sólo se disputaron cuatro encuentros.

Los resultados registrados en la ocasión y los partidos postergados fueron estos:

Zona 1: Benjamín Matienzo (Goya) 2 - Municipal (Goya) 0. Suspendido Berón de Astrada (Pueblo Libertador) y San Martín (Esquina). Libre: Huracán (Goya).

Zona 2: San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Defensores de Belgrano (Monte Caseros); Victoria (Curuzú Cuatiá) vs. San Lorenzo (Curuzú Cuatiá), suspendidos. Libre: Robinson (Monte Caseros).

Zona 3: Iberá (Ituzaingó) 0 - Unión (Ituzaingó) 1. Suspendido, Atlético Virasoro vs. Niño Porá (Virasoro). Libre: San Martín (Virasoro).

Zona 4: Guaraní (Paso de los Libres) 1 - Güemes (Paso de los Libres) 0; San Martín (Santo Tomé) 0 - Barcelona (Santo Tomé) 2. Libre: Colegiales (La Cruz).

Zona 5: Robinson (Capital) vs. Villa Olivari (Ituzaingó), suspendido. Libre: Isla Junior (Itá Ibaté).

(RP)