Floración comprometida

La situación actual no sólo afectó a las frutas que estaban en planta, sino también a las producciones futuras. “Está comprometida lo que puede llegar a ser la floración de septiembre, que normalmente se apoya en la brotación que tenemos en la salida de verano y principio de otoño”, explicó Nicolás Carlino.

El productor y profesional de las ciencias agronómicas explicó que “salimos de un verano seco, con un otoño que recién empezó a llover y con algunos fríos que se están comenzando a hacer sentir. Entonces la planta no está teniendo el tiempo suficiente para reaccionar, generar los cargadores en los cuales se va a apoyar la planta el año que viene. Estamos hablando de una pérdida de productividad de este año y la fruta que se va a generar el año que viene”.

Sobre la disponibilidad de frutas cítricas para consumo durante esta temporada, Carlino sostuvo que “puede que falte algo, y puede que haya fruta de diámetros más chicos. La naranja grande, que tanto le gusta al consumidor argentino, no va a haber tanta. Vamos a tener frutas de diámetros más pequeños, así que la gente va a tener que readecuar sus hábitos de consumo”.

No obstante, consideró que “son naranjas que igualmente tienen jugo y son dulces, sobre todo las naranjas de variedades tardías. Las Valencias en general, algunas más tardías que se pueden llegar a recuperar”.