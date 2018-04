Estafa telefónica: jubilado perdió $37 mil por falsa reparación histórica del Anses

Un jubilado de la localidad de La Cruz denunció haber sido estafado por un monto total de $37 mil, tras realizar un depósito inducido por el llamado telefónico de un presunto abogado del Anses que le informaba que resultó beneficiado de una Reparación Histórica de la Anses por un monto de 72 mil pesos.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, hizo pública la situación que le ocurrió este viernes, para que a otras personas no les pase lo mismo.

Explicó que el presunto abogado, luego de entusiasmarlo con los beneficios obtenidos, le aclaraba que para acceder al mismo debía realizar un depósito en una caja de ahorro.

Además, le advertía que otro requisito consistía en que concurra a un cajero de forma urgente, porque el supuesto beneficio tenía fecha de vencimiento.

En ese momento, el estafador le dejó un número telefónico para guiarlo en el trámite del cajero.

“Me comuniqué con el número que deja a los jubilados y lo primero que suena es una cortina musical del Anses, y luego devuelven la llamada. Yo me identifiqué con la persona que me atendió del otro lado y le pedí que me indique su lugar de trabajo y me respondía ‘Córdoba 720’ la sede del Anses, y en todo momento insistía con que era empleado del Anses, pero se negaba a dar su rango”, relató el jubilado al portal Noticias La Cruz. El desconocido, del otro lado del tubo telefónico, generó un escenario verosímil al abuelo, al punto que fue estafado, por la suma de $37 mil.

Luego de que la víctima advirtiera haber caído en fraude decidió que lo mejor sería que el caso se conozca, pero solicitó el resguardo de su identidad.

Fue así que radicó la denuncia formal ante la comisaría local por el supuesto delito de estafa, en la que se dio intervención al Juzgado de Instrucción de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.

Atento a que sucedieron situaciones similares en otros lugares, desde el Anses se informa permanentemente que los trámites son gratuitos y reiteran que el personal no llama por teléfono para ofrecer ningún tipo de beneficios.

Este tipo de advertencias el organismo nacional viene publicando en distintos medios de prensa, ante una escalada de estafas a jubilados y recomiendan, por tal motivo, no brindar información de las cuentas bancarias, tampoco realizar transferencias y evitar contestar llamadas de desconocidos.

Desde Anses recuerdan a la población que ante cualquier duda consulte a la dependencia a la línea gratuita 130.

Mar del Plata

En las últimas horas, tres abogados fueron detenidos por defraudación al Estado después de tramitar jubilaciones irregulares en la sede de la Anses de Mar del Plata con un valor de al menos 14 millones de pesos. Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez quedaron detenidos por robarle $14.238.710 al Estado, a través de la tramitación de jubilación a personas sanas que eran dadas por inválidas.

“Estas personas actuaban otorgando prestaciones previsionales, como retiros por invalidez y certificaciones de servicios, en forma indebida”, informó Débora Espina, la jefa regional de la Anses.