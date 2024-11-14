Vieron a la Policía y ocultaron una bolsita con cocaína en la boca

Dos jóvenes, que resultaron ser menores de edad, fueron demorados este jueves a la siesta en el paseo costero del barrio Doctor Montaña, cuando se movilizaban en una motocicleta y al ver a la Policía uno de ellos ocultó algo dentro de la boca. Además, intentaron escapar en vano del patrullero que los demoró a los pocos metros.

Se trataba de dos adolescentes de 14 y 17 años, según se estableció luego, cuando fueron conducidos hasta la dependencia policial.

Los efectivos de la Comisaría 14° Urbana solicitaron al mayor de ambos que extraiga de la boca lo que había ocultado, y extrajo una bolsita de polietileno con seis unidades de una sustancia blanquecinas en naylon que sería clorhidrato de cocaína.Se desplazaban en una motocicleta de 110 cc marca Brava, de la cual no tenían ningún tipo de documentación. Investigan la procedencia de la sustancia y la posible intencionalidad de venta de los jóvenes.