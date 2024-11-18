¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Allanamiento en Corrientes

Secuestraron garrafas de gas, aparatos electrónicos y un motor de moto 

Tras un allanamiento que se realizó en horas del domingo en la localidad de San Luis del Palmar. 

Por El Litoral

Lunes, 18 de noviembre de 2024 a las 12:22

La Policía de Corrientes informó este lunes que secuestraron garrafas de gas, aparatos electrónicos y un motor de moto tras un allanamiento en la localidad correntina de San Luis del Palmar. 

En el marco de la investigación por un robo, efectivos policiales realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Canadá.

En dicho procedimiento, secuestraron un motor de motocicleta, tres garrafas de gas de 10kg, un motor de bomba de agua, dos caños de escapes y un equipo de sonido con parlantes.

Al respecto, dichos elementos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.

 

 

 

