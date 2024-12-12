¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Gustavo Valdés Marcha universitaria
calor en Corrientes Gustavo Valdés Marcha universitaria
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Secuestran una planta de marihuana, cocaína y detienen a una mujer

La Policía llevó adelante dos allanamientos. 

Por El Litoral

Jueves, 12 de diciembre de 2024 a las 17:01

La Policía realizó este jueves un amplio operativo en la ciudad de Corrientes, secuestró una droga, dinero en efectivo y detuvo a una mujer.

El primer allanamiento se llevó adelante en un domicilio del barrio Bañado Norte, sobre calle Colombia y Santiago del Estero, donde encontraron una planta de marihuana con una altura aproximada de 1.80 metros.

El segundo procedimiento fue desarrollado en una vivienda de la calle Tellier y Florentino Ameghino, del barrio Quinta Ferre. En el lugar hallaron y secuestraron seis envoltorios de cocaína con un peso total de 0,7 gramos.

Además, incautaron la suma de $130.860 y tres teléfonos celulares.

Asimismo,  procedieron a la detención una mujer mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD