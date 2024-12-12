Detuvieron a dos gitanos acusados de múltiples estafas con el “cuento del tío”

Una pareja de gitanos fue detenida en el barrio 17 de Agosto de Corrientes, acusada de múltiples estafas con la modalidad “cuento del tío”, en un operativo conjunto entre la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos informáticos (Didc) con la DDI de la localidad de Junín Provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos en la ciudad de Corrientes se llevaron a cabo en domicilios de calle Cerdeñas al 5000 casi Renacimiento y otro por la avenida Cazadores Correntinos al 5000 entre Thames y Godoy Cruz.

En la oportunidad, se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, dinero en efectivo, un DVR y documentación relacionada con la causa.

Detuvieron a la principal sospechosa de formar parte de una banda: Ailén, alias "Lira", y también a su pareja, Maximiliano, de apodo "Buby", ambos de la comunidad gitana.

Con respecto al último, al solicitar informes a la base de datos a nivel nacional saltó una solicitud de paradero y comparendo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 de la Provincia de Buenos Aires, en un plazo

de 3 días posteriores a su notificación.

Advierten que en caso de incomparencia se ordenará su rebeldía y captura.

En los procedimientos participaron efectivos correntinos de la Dirección de Delitos Complejos, junto a sus pares bonaerenses de la Dirección de Investigaciones de Junín, con intervención del agente Fiscal Noberasco Matías.





Los allanamientos -vía exhorto- fueron realizados a solicitud del Juez de Garantias en turno Leandro A. Maciel bajo las indicaciones de la Fiscal en turno Lucrecia Troia Quirch.

Aseguran que se logró desarticular a una banda criminal que realizaba estafas mediante la modalidad del "Cuento del tío" que operaba en Junín y en varias ciudades del país.

Se determinó que la mujer detenida de la colectividad gitana, realizaba los llamados a personas de la tercera edad de todo el país ya que sus lazos de la comunidad se extiende por el territorio nacional.

Se hacía pasar por su nieta y tras engaño de que vencía el plazo de billetes de moneda nacional y extranjera enviaba a demás integrantes de la banda a buscar el dinero que las víctimas entregaban con el fin del supuesto cambio de nominación.

Por ejemplo en la ciudad bonaerense de Junín los investigadores llegaron hasta parte de la ramificación de la banda lo que permitió detener a los “encargados” locales, -también gitanos- previo a engaño telefónico por parte de “Lirita”.

Tenían la misión de buscar el dinero de las personas estafadas en Junín.

Según se informó, la Policía comprobó en esta ciudad siete hechos delictivos cometidos bajo la misma modalidad con víctimas en edades que oscilan entre los 79 y 94 años, que comenzaron a partir del mes de junio de este año.