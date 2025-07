Santo Tomé: nuevo reclamo de Justicia a tres meses del crimen del arquero “Muñocito”

El 24 de octubre de 2024, César Catalino Muñóz (30) el arquero santotomeño conocido como "Muñocito", fue asesinado de un balazo cuando regresaba a su casa y el crimen sigue siendo un enigma ya que ni la Justicia ni la Policía todavía han podido esclarecer lo ocurrido, aquella noche en el barrio Centenario.

Teresa Enríquez, la mamá de la víctima dejó entrever que “la investigación está parada”, y además advirtió que “parece no haber voluntad de resolver el caso”, señaló ante DigitalSantoTomé.

Además sostuvo que “Espero todos los días novedades o cualquier información que ayude a esclarecer el caso, pero ya van para tres meses y no sabemos absolutamente nada. A nosotros, sus familiares, no nos ha llamado para informarnos nada ni la Comisaría Segunda, ni la Primera, ni la Fiscalía, ni la abogada para darnos información de cómo avanza la investigación del asesinato de mi hijo”, alertó y remarcó: “Digo asesinato porque hay que recordar que él no murió, a él lo asesinaron, a él lo emboscaron y lo mataron”, puntualizó.

Recordó que en la última marcha realizada frente a la Fiscalía de Santo Tomé, el Fiscal de Instrucción les aseguró que iba a tomar el caso.

“Entramos, hablamos con el Fiscal, luego él salió y habló con la gente presente en la manifestación y afirmó que a los 2 días iba a tomar el caso, que ya tenía todas las carpetas, que ya había desligado a la Policía. ¿A qué se refería? no sabemos, posiblemente a la Comisaría Segunda que era la que intervino en el caso por una cuestión de jurisdicción. En fin, él nos aseguró que se iba a abocar exclusivamente al caso de César Muñoz, pero no fue así, porque hasta el día de hoy no volvieron a llamarnos, es decir, desde el 4 de diciembre que fue la última marcha de pedido de justicia, no tenemos más ninguna novedad”.

Cabe señalar que el crimen sucedió a las 23:30 del 24 de octubre de 2024 a metros de su casa en la esquina de las calles 9 de Julio y Belazquez, donde recibió un balazo, cuando regresaba de jugar al fútbol.

Una hipótesis indicaba que el balazo salió de un auto color gris, otro indicaba que fue de una casa. La familia cree que “hay más de una persona implicada en el asesinato” e insisten que se investigue lo sucedido.