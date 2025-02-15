Un llamado anónimo y una recompensa de $8 millones que nadie cobrará en Corrientes

Una tarea de inteligencia desplegada por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, derivó en la detención de una mujer de 30 años en el paraje Manantiales de ese departamento, sobre la cual existía una recomensa activa de $8 millones, ya que era requerida por el homicidio de un anciano en la ciudad santafesina de Rosario.

Se trata de Micaela Soledad Gómez quien tenía un pedido de detención desde el 19 de octubre de 2024 por la Fiscalía de Homicidios de Rosario.

Justamente el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe había realizado el ofrecimiento de la fuerte suma de dinero para quienes aporten datos útiles que permitan la localización de la mujer buscada.

Según fuentes oficiales, su detención se logró luego del llamado de un lugareño que alertaba sobre la sospechosa presencia de esta persona en esa zona rural.

La comitiva de la Policía Rural al verificar sus antecedentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), advirtió la orden de captura por homicidio. Ante ello, la mujer fue puesta a disposición de la Justicia. Está comprometida en el crimen del empresario Jorge Gueglio (75 años). El hecho saltó a la luz el 16 de octubre cuando la hija de la víctima encontró a su padre sin vida en su departamento de Santa Fe al 1247, Rosario.

El médico policial constató que Gueglio tenía alrededor de siete heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Faltaban pertenencias como llaves, celular y billetera. La División Homicidios de Rosario sostiene la hipótesis de una “viuda negra” por indicios recolectados en el departamento de la víctima. Hay filmaciones donde se ve a Gueglio ingresar al edificio con Gómez, quien ahora quedó detenida. Además, un hombre fue arrestado por haberla ayudado a ocultarse, al menos mientras estuvo en Rosario.