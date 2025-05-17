Demoraron a un correntino con un auto "mellizo" tras cruzar el puente Belgrano

En la rotonda de la Ruta Nicolás Avellaneda N°16 y avenida San Martín, tras cruzar el peaje del puente "Chaco-Corrientes", la División de Delitos de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía del Chaco interceptó este sábado un automóvil clonado.



El vehículo, denominado comúnmente "mellizo" es un Toyota Yaris blanco, que era conducido por un hombre de 38 años domiciliado en la ciudad correntina de Saladas, quien aparentemente intentaba venderlo.

Durante el operativo, se detectó que las numeraciones del chasis y motor estaban adulteradas. El conductor presentó una cédula de identificación vehicular a nombre de una persona ajena al caso, que resultó ser falsa. El documento estaba a nombre de una mujer domiciliada en Buenos Aires.



Las pericias realizadas en la Planta N° 1 de Verificación Vehicular de la Policía del Chaco confirmaron las sospechas iniciales: los números de chasis y motor habían sido alterados. Además, la consulta al Registro Nacional del Automotor reveló que el vehículo tenía un pedido de secuestro por robo vigente en la provincia de Buenos Aires.



El automóvil fue secuestrado y el conductor fue notificado de los hechos, quedando en libertad a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°3, a cargo de la Dra. Rosana Soto. La investigación continúa para determinar la participación de otros individuos y el destino final del vehículo robado. Gracias a la rápida actuación policial, se evitó que el vehículo fuera comercializado ilegalmente