Recuperaron objetos denunciados como sustraídos en Itatí

Un trabajo de investigación desplegado por la Policía en colaboración con la Fiscalía en turno, permitió resolver dos casos delictivos denunciados en la localidad de Itatí, donde además indentificaron a una persona como sospechosa de los hechos.

Se trató de un trabajo de la Brigada de Investigaciones de Paso de la Patria, en conjunto con la Comisaría de Itatí, quienes resolvieron un presunto robo y un presunto hurto, según detallaron.

Lograron recuperar un televisor de 32 pulgadas y una pava eléctrica que serán entregados a sus dueños, luego de las tramitaciones legales, dispuestas desde la Fiscalía. El presunto autor de los hechos fue identificado y se espera su aprehensión en breve.

La Unidad Regional I San Luis del Palmar destacó la eficiencia y coordinación del personal de investigaciones y comisarías.