Ratificaron culpabilidad del acusado de asesinato del bibliotecario

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó revisar la condena de Enzo Iván Rodríguez por la muerte del bibliotecario santotomeño Julio Espíndola, y en la jornada del martes se conoció un nuevo fallo con una pena más baja.

El abogado querellante Pablo Ordenavía confirmó a El Territorio que Enzo Iván Rodríguez había sido condenado por el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé a la pena de 22 años de prisión por el delito de Homicidio Simple y Hurto Simple.

"La pena máxima era de 25 años por el homicidio más los 2 años por robo, que fue lo que había pedido la Fiscalía y la Querella, que somos nosotros, que representamos a la familia de Julio Jesús Espíndola.

Sin embargo el Tribunal Oral sólo había dispuesto 22 años.

La defensa de Rodríguez, que era el defensor oficial, interpuso el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal; y el Superior Tribunal dispuso que confirmaba la condena, pero que la pena era muy alta debido a que no se tuvo en cuenta las circunstancias personales del imputado, su estado de vulnerabilidad porque había sido una persona de bajos recursos, con una familia con padres divorciados, que consumían alcohol y demás, y era un chico que no tenían antecedentes penales y una muy corta edad".El querellante continuó explicando que "entonces el Tribunal, en una nueva integración con jueces civiles en el Tribunal Oral de Santo Tomé con los jueces Arsenio Moreyra, Marisol Ramírez y Ana María Dominguez; ayer volvieron a reconsiderar los años de pena.De todas maneras este fallo fue por mayoría, no fue unanimidad, ya que uno de los miembros del Tribunal opinó que tenía que mantenerse los 22 años y no reducirse, ni siquiera un año, pero dos de los integrantes del Tribunal entendieron que sí, que había que bajarle un año, en consideración a estas circunstancias personales”.El fallo conocido ayer es apelable, ya que la defensa puede estar disconforme con este resultado, y puede plantear un recurso de casación al Superior Tribunal a partir de esto, y puede nuevamente ser revisado por el Superior Tribunal, o reafirmado. La lectura de los fundamentos se realizará la semana que viene, concretamente el día martes 8 de julio.El crimen de Julio Jesús Espindola ocurrió el 11 de abril del 2023, en un hecho que conmocionó a la ciudad de Santo Tomé.