Condenado a 11 años de prisión por atacar a su ex pareja con un machete en Corrientes

La Justicia de Corrientes condenó a un hombre a 11 años de prisión por amenazar y tratar de asesinar con un machete a su ex pareja en la ciudad de Paso de los Libres. La acusadora pública, Daniela Di Tomaso, había solicitado una pena todavía más elevada: 13 años de prisión.

El sujeto fue hallado responsable de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones leves agravadas, amenazas con armas y desobediencia judicial.

El condenado es Jorge David Gauna, quien el 20 de febrero de 2024 atacó a su ex mujer y al tío de ella con uno y luego con dos machetes. Si no logró consumar su intento fue solo porque los reflejos de la víctima para esquivar los golpes frustraron su cometido.

Mientras la atacaba le espetó: "Te Voy a matar si no me das la nena, te voy a cortar todo. No voy a descansar hasta verte muerta". Luego, incluyó al hombre a sus amenazas.

Gauna, al aparecerse en el barrio La Torcaza -donde su ex mujer tomaba mate con su hermana- violó una orden de restricción de acercamiento dictada por la jueza de Familia Marta Legarreta. Al ver que su ex pareja era protegida el tío, les advirtió que cuando salieran, en el momento en que lo hiciesen, "los iba a cazar a los dos". Antes, había ido por otro machete y los blandía al tiempo que profería más amenazas y destrozaba una puerta.

El fiscal reveló el salvajismo

Para la fiscal Di Tomaso, ese salvajismo reveló, con crudeza, la voluntad homicida de Gauna. Citó a la víctima, quien había relatado que uno de los golpes que le lanzó iba dirigido directamente a su cuello. "Su frase textual, cargada de realismo y dramatismo, lo resume todo: 'Tira el machetazo al cuello y yo me saco, si no me corría no estaría ni contando' expuso la representante del Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

Entre las pruebas que aportó la UFIC de Paso de los Libres se hallaron las constataciones y testimonios policiales, sobre todo de efectivos que se hicieron presentes apenas transcurridos los hechos. Y el aporte científico del perito del Cuerpo de Psicología Forense, quien intervino tanto en la causa civil (fuero de Familia) como en la penal, que investigó los delitos por los cuales Gauna terminara condenado a prisión.

El licenciado Ricardo López suscribió en su informe que el relato de la mujer "es coherente, consistente y absolutamente verosímil". Por ello la fiscal remarcaría durante el juicio: "Ella no miente, señores jueces. No exagera. Gauna casi la mató". El perito, además, la había perfilado como toda víctima de violencia de género, con rasgos de sumisión, pasividad, dependencia emocional, inseguridad, opresión ambiental y, sobre todo, miedo.

Di Tomaso añadió entonces que se trataba de "un miedo real, profundo, paralizante", dado que la mujer, de solo 23 años, "no cuenta con una red familiar de contención, como lo señaló su propio tío". "Su aislamiento la deja aún más expuesta. Tiene miedo. Y no un miedo infundado, sino uno arraigado en experiencias concretas, reiteradas, peligrosas. Miedo por su vida. Miedo por la integridad de sus hijos", señaló la fiscal.

La dura declaración de la víctima

Durante el juicio, la víctima declaró que Gauna siempre le decía que la mataría "para quedarse con la nena". La fiscal solicitó la pena dada la pluralidad de bienes jurídicos vulnerados y con base en la "naturaleza de los hechos, las condiciones personales de la víctima, el medio empleado por el acusado, el grado de lesividad del hecho en su conjunto y la extensión del daño y el peligro causado incluso en menores de edad".

La sentencia N° 26 por la cual se condenó a Gauna fue dictada por los jueces Marcelo Fleitas, Gustavo Ifrán y Marcelo Pardo como integrantes del Tribunal de Juicio de la Cuarta Circunscripción Judicial.