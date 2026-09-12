“Los siete imputados por la sustracción saben qué pasó con Loan”, afirmó la fiscal Tamara Pourcel

Después de que tres imputados en el juicio por Loan Peña declararon ante el Tribunal Federal, la fiscal Tamara Pourcel afirmó ayer que los siete acusados por la desaparición saben qué pasó con el nene de 9 de Julio. Del mismo modo, planteó que el debate oral podría extenderse hasta el año que viene.

“Para nosotros, los siete imputados por la sustracción saben qué pasó con Loan”, dijo Pourcel, quien en el juicio representa al Ministerio Público Fiscal junto a Carlos Schaefer.

Además, ante las versiones cruzadas que dieron Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel, la funcionaria explicó que, desde la fiscalía, se espera que hablen todos los testigos y que declare el resto de los imputados para presentar la teoría del caso. “Queremos ser muy cuidadosos en decir si fue un accidente o se lo robaron, porque hay una familia esperando”, sostuvo Pourcel en una entrevista de Radio con Vos.

Respecto a cuándo se podría tener una resolución, la fiscal puso en duda que el juicio termine en diciembre. “Creo que puede continuar el año que viene, hay más de 100 testigos”, dijo al remarcar las personas que faltan presentarse ante el tribunal presidido por Fermín Ceroleni.

Semana con protagonismo de los imputados

La primera en hablar en la semana fue Laudelina, quien el martes negó saber dónde está Loan y deslizó responsabilidades hacia Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez. Del mismo modo, negó la versión de que el nene haya sido atropellado y remarcó actitudes raras del comisario Maciel.

Un día después fue el turno de Antonio Benítez. En una declaración que duró casi tres horas, dio su versión de los hechos, afirmó ser inocente y cuestionó a su ex pareja: “Laudelina sabe la verdad”. Asimismo, también apuntó contra los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava.

El último en sentarse frente al tribunal fue Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio, quien estuvo a cargo de la búsqueda en las primeras horas. Su declaración del jueves se centró en sostener la versión de que Loan fue atropellado el 13 de junio de 2024 por la camioneta de Pérez y Caillava. También acusó a Laudelina de encubrimiento y de desvíar la investigación.





