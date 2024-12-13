Análisis de panorama, situación social y el trabajo de Barrios de Pie en Corrientes

El Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre un plan contra el dengue implementado en barrios periféricos de Corrientes.

Este sábado 14 se realizará una actividad de prevención y cuidado en el barrio San Antonio Oeste en la Plaza Mamá.

"Esto es una iniciativa que impulsamos y tiene que ve con brigadas comunitarias, convocatorias a medicos y estudiantes para difundir la prevención vinculada con el dengue en barrios populares" , destacó.

Sobre el panorama económico actual, Menéndez señaló: "en cercanías de las fiestas, queremos preparar para que en los barrios donde tenemos presencia puedan transitarse (las festividades) de la mejor forma, en un escenario tan difícil".

Con respecto al dengue se busca impulsar de "manera activa y pasiva" capacitaciones para replicar casa a casa los cuidados correspondientes.

Además, en la actividad habrá una feria popular, servicio de barbería, posta sanitaria, taller de percusión, juegos infantiles, entre otros.

Mirá la entrevista completa