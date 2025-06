Casos respiratorios: "Ya llevamos 25 pacientes internados en el Campaña por influenza en lo que va del año"

"Ya llevamos 25 pacientes internados en el Campaña por influenza en lo que va del año", explicó en Hoja de Ruta, el médico infectólogo José Fernández (MP 3692), trabajador de salud del Hospital de Campaña de Capital. Alertó sobre la falta de vacunación y de cuadros que podrían haberse evitado con la inmunización.

"Los virus respiratorios son estacionales ocurren más en estas épocas y esto se debe a una conjunción de factores ambientales", señaló Fernández.

"La gente concurre muy poco a vacunarse. Es un fenómeno pos pandemia y ese cansansio a no vacunarse hace que la gente no vaya a vacunarse. Además, la gente minimiza el riesgo. Es decir, cree que no es tan grave cuando para algunas personas puede ser un cuadro más severo", sostuvo.

El médico indicó que además la vacunación funciona como una medida preventiva clave. "En muchos casos de cuadros complicados que tuvimos en el Hospital de Campaña era por una neumonía que podía prevenirse", resaltó. Además, indicó que en otros casos "se puede evitar la muerte".

Fernández resaltó que la característica principal de estas enfermedades es que son altamente transmitibles. "Es importante la higiene de manos, el uso de pañuelos descartables y el descanso", sostuvo.

El médico puntualizó en que en 2024 "hubieron 68 internaciones por influenza y de la gran mayoría no estaban inmunizados". "En lo que va del año ya llevamos 25 pacientes internados en este hospital", destacó.

