Tato Romero Feris: “Siempre dije que los programas de gobierno se hacen en la calle"

A pocos días de las elecciones generales en Corrientes, el exgobernador Tato Romero Feris analizó el escenario político actual y no escatimó críticas. En diálogo con Hoja de Ruta, el dirigente del Partido Nuevo se mostró decepcionado con la calidad de la campaña, cuestionó la falta de propuestas claras por parte de los candidatos y sostuvo que la política actual se aleja de la seriedad y el compromiso que debería tener.

“Es bastante complicado el panorama”, señaló y agregó: “Han habido saltos de un lado al otro, actitudes que antes no veíamos. La política es otra cosa: es hacer propuestas, es seriedad, es lealtad”.

Romero Feris lamentó la escasa conexión entre los candidatos y la ciudadanía, y advirtió que la gente “no tiene ganas de votar”. Para él, la falta de diferenciación entre las distintas fuerzas políticas es una de las causas principales del descreimiento social.

“No veo diferencias. Todos están más o menos con el mismo canto. Y las diferencias tienen que estar en las propuestas, para que después la gente pueda reclamar si no se cumplen”, dijo.

El exmandatario también hizo referencia a su propia trayectoria como gobernador, destacando que su llegada al poder estuvo acompañada por proyectos concretos y cercanía con la gente. “Siempre dije que los programas de gobierno se hacen en la calle. Por ahí algún candidato me copió eso”, ironizó.

Sobre su rol dentro de la actual alianza de gobierno, remarcó que la participación no implica una adhesión ciega. “Entrar a una alianza no significa someterse. Si no se escuchan nuestras propuestas, las puertas están abiertas para irnos”, aseguró.

