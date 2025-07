Romero: “Queremos una ciudad más humana y con servicios que lleguen a todos los barrios"

Gabriel Romero, abogado, dirigente sindical y referente histórico del ámbito municipal, encabeza la lista oficial de concejales de Encuentro por Corrientes en la capital, que acompaña las candidaturas de Ricardo Colombi a gobernador y Gustavo Canteros a intendente. En diálogo con Hoja de Ruta, Romero afirmó que su propuesta se diferencia por la experiencia, el compromiso y una mirada profundamente social: “Soy un bicho municipal, conozco esta ciudad de punta a punta y sé lo que le duele”.

Con más de 40 años como trabajador municipal y ocho al frente del gremio del sector, Romero asegura que la campaña no se trata solo de disputar cargos, sino de defender una visión más humana de la gestión: “Tenemos que construir una ciudad más amable con sus vecinos y vecinas. Que los escuche, los contenga y les dé respuestas reales, no solo obras”.

Uno de los ejes más fuertes de su diagnóstico es la desigualdad estructural que atraviesa a la capital. “No es lo mismo vivir dentro de las cuatro avenidas que en los anillos más alejados. Hay barrios donde el servicio de recolección de residuos directamente no llega. Y eso no puede seguir pasando”, señaló. En ese sentido, propuso avanzar hacia una regionalización del tratamiento de residuos, con plantas de reciclado y políticas activas para reducir la producción de basura y fomentar su reutilización: “Hay mucho trabajo por generar si se piensa seriamente en esto. Pero hay que dar el salto, con decisión y planificación”, destacó.

Otro tema clave es el del transporte público de pasajeros, donde planteó que el municipio debe tomar el control real del sistema y diseñar un nuevo pliego de licitación centrado en el usuario y no en las empresas: “El problema no es solo la frecuencia, sino el costo del boleto. Hay gente que no sale a buscar trabajo porque no puede pagar el colectivo”. Frente a esto, propone estudiar boletos promocionales para trabajadores y sectores vulnerables, y pensar un esquema de accesibilidad económica real.

Romero también subrayó que en marzo vence la concesión del transporte actual y que eso representa una oportunidad histórica para rediscutir todo el sistema: “El nuevo pliego debe exigir mejores frecuencias, mayor cobertura y control real del servicio. Pero sobre todo, tiene que partir de la perspectiva del usuario, no del empresario”.

“Espero poder volcar en el Concejo todo lo que aprendí en mi carrera sindical, profesional y política. Siempre tratando al otro como un semejante, como un ser humano”, cerró.

