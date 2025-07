Teke Romero: "Se nota el pacto de no agresión entre el kirchnerismo, LLA y Eco"

"Se nota alevosamente un pacto de no agresión entre el kirchnerismo, La Libertad Avanza y Eco", señaló en Hoja de Ruta el candidato a gobernador por el Partido Ahora, Ezequiel "Teke" Romero. El candidato se refirió al trabajo de campaña que vienen realizando pero también aseguró que entre las demás fuerzas de la oposición percibe un silencio y unidad para criticar al oficialismo.

"No se atacan entre ellos. Habiendo tantas cosas que señalar, no muestran sus propuestas sino que no se dicen nada entre ellos por lo cual la contienda política pasa a ser de pegarle a uno sólo", sostuvo.

Romero, además, señaló que "si bien es cierto, hay mucho por lo que pegarles". "Hay muchas falencias pero nadie habla de lo obvio de cada espacio. Nadie habla de que los problemas se sucedieron igual que ahora cuando gobernaba Ricardo Colombi, por ejemplo", sostuvo.

El candidato se refirió también a la campaña y al trabajo que realizan con el interior. "Estamos de reuniones y trabajando en el plan de comunicación para llegar a cada uno de los vecinos", destacó.

