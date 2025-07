Silvia Galarza: "Hay quienes no encuentran la candidatura que buscan y se van del partido"

"Hay quienes no encuentran la candidatura que buscan y se van del partido", señaló en Hoja de Ruta, Silvia Galarza, presidente del Partido Autonomista de Corrientes. La referente destacó por qué Vamos Corrientes contiene a su partido y cómo ve la situación política de Corrientes.

"Se resolvió por unanimidad seguir estando en Vamos Corrientes. Estas decisiones tienen que tomarse por la mayoría y así fue", sostuvo Galarza. Sobre la fragmentación del partido, la referente indicó que: "Hay referentes que no encuentran la candidatura que quieren y se van del partido".

Galarza sostuvo que es una realidad de siempre. "No logran entender las aspiraciones o no entienden que no es su momento. Tendrán motivos y deben ser respetables", señaló.

Además, indicó que "con varios dirigentes venimos hablando de una unidad partidaria". "Debemos dar el proceso de unificación, los que quieren al Partido Autonomista lo vamos a hacer y lo vamos a lograr", dijo. "Al Partido Autonomista nadie lo va a llevar adelante", sumó.

En relación a la participación en Vamos Corrientes, Galarza indicó que la decisión se dio en relación a la participación de toda la provincia. "Esta es una alianza donde podemos canalizar situaciones y gestiones. Nuestra experiencia partidaria es que estamos contenidos"

Mirá la nota completa